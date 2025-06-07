Тренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелле оценил момент с голом в ворота России (1:1) в товарищеском матче.

На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.

Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.

Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

– Ожидали от Сафонова такую ошибку?

– Все ошибаются, это вполне нормально, благодаря этому и забиваются голы. Было движение слева, поэтому получился такой маневр.

Неверно винить только одного вратаря, потому что каждый гол – это совокупность действий: идет одна ошибка, другая, третья – и случается гол.

Я слежу за чемпионатом Франции и могу точно сказать, что Сафонов – прекрасный вратарь.

Футбол так и устроен. Был момент давления, была техническая ошибка, и случился гол. Но в этом и есть суть футбола.