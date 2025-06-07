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  • Юран определил проблему сборной России после ничьей с Нигерией

Юран определил проблему сборной России после ничьей с Нигерией

Сегодня, 00:50
8

Сергей Юран обратил внимание на дефицит качественных нападающих в составе сборной России.

  • В пятницу команда Валерия Карпина в «Лужниках» сыграла вничью с Нигерией – 1:1.
  • Оба гола забили гости, в том числе в собственные ворота.
  • Следующий соперник России – Беларусь (10 июня).

«Сборной есть над чем задуматься. У нас нет нападающих. Дзюбе до 50 лет играть? Дайте отдохнуть парню.

Кто еще есть? Если говорить по большому счету, то только Тюкавин есть. Но он травмирован.

У нас ни больших, ни маленьких нападающих нет. В этом и вся проблема», – сказал Юран.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Нигерия Россия Юран Сергей
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Комментарии (8)
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momwig_
1749247311
Ипаааать! Уж и не ждали, что оттуда пукнет такущая аналитика)))
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alex1951
1749250181
Юран ,который Дюран-Дюран.... В Эстоний тебе доверили клуб ,а ты там харю заливал и курил.... тебе было насрать.Ты звездная звезда ,а наши дураки повелись....вот и вся музыка. Вспомни ТФМК,ась....
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В "Спартаке" играют прост
1749272220
Юрааан иди проспись! Соболев это ТОП мирового футбола! Рукодиньё просто машина для штомпования голов! Коробличенко! За него драка идет между Барсой-Реалом и Сити...каждый хочет забрать себе этого топа! А есть Конькорин/Аглагаров/Забрилотный/Чайлоф...да у рассии топовых форвордов больше всех в мире! Какой-то Юран неадекват
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FWSPM
1749273344
Ладно бы нападающих вцелом приличных игроков почти нет
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Вжыхъ
1749275938
Можно подумать у нас защитники есть уровня игр сборных? Технически слабые игроки в массе своей, увы. Достаточно посмотреть любой проходной матч команд из нижней части таблицы в АПЛ или в Примере, чтобы это было прямо очень заметно. С мячом сейчас так уже не играют. Ну, только Денисов могёт, хорошо, что не в каждом матче...
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FFR
1749278049
Юран открыл Америку.
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Cleaner
1749282775
Главная проблема сборной России - это ее тренер ВАЛЕРА!!!
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