Юран определил проблему сборной России после ничьей с Нигерией

Сергей Юран обратил внимание на дефицит качественных нападающих в составе сборной России.

В пятницу команда Валерия Карпина в «Лужниках» сыграла вничью с Нигерией – 1:1.

Оба гола забили гости, в том числе в собственные ворота.

Следующий соперник России – Беларусь (10 июня).

«Сборной есть над чем задуматься. У нас нет нападающих. Дзюбе до 50 лет играть? Дайте отдохнуть парню.

Кто еще есть? Если говорить по большому счету, то только Тюкавин есть. Но он травмирован.

У нас ни больших, ни маленьких нападающих нет. В этом и вся проблема», – сказал Юран.