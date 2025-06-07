Кафанов проанализировал дикую ошибку Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил момент с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.

Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.

Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

– Ух ты… Столько разных и ярких впечатлений. Два раза в безнадежных ситуациях Сафонов спасает, а потом получилась эта ситуация.

Если в целом брать, то сыграл без помарок и ошибок, но… Я всe равно считаю, что эта игра ему в плюс. Очень высокий уровень.

– Почему могла такая ошибка случиться?

– Я скажу так: в «ПСЖ» от вратаря требуют по‑другому начинать игру. Он там привык играть по‑другому. И двух дней было мало, чтобы перестроиться.