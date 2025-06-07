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Кафанов проанализировал дикую ошибку Сафонова

Сегодня, 00:32
8

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил момент с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

  • На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.
  • Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.
  • Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

– Ух ты… Столько разных и ярких впечатлений. Два раза в безнадежных ситуациях Сафонов спасает, а потом получилась эта ситуация.

Если в целом брать, то сыграл без помарок и ошибок, но… Я всe равно считаю, что эта игра ему в плюс. Очень высокий уровень.

– Почему могла такая ошибка случиться?

– Я скажу так: в «ПСЖ» от вратаря требуют по‑другому начинать игру. Он там привык играть по‑другому. И двух дней было мало, чтобы перестроиться.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Франция. Лига 1 ПСЖ Нигерия Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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Комментарии (8)
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1749246032
Пекари в ПСЖ не знают,как должен действовать первый номер в настоящей сборной,руководимой В.Г.Карпиным и тренером вратарей В.Кафановым,вот и приходится переучивать...Издержки роста.
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Сара
1749257633
***** очень сильный соперник , они три раза выигрывали чемпионат мера , шесть раз лигу Европы
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Круче чем вареные яица
1749273382
Надо было его отдельно брать, за пол года до матча, в Краснодыр например, для перестроения. Может и Зенит бы стал чемпионом.
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rash1959
1749273528
кафанова надо самого "проанализировать" , и отпустить на пенсию. Мается старик, на печь пора.
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Вжыхъ
1749276170
И это без прессинга вообще. Надеюсь, в ПСЖ этого не видели, а то выводы прям грустные. Это, блин, какие-то базовые вещи, которым в детстве учат. Не всех удаётся научить, увы.
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sochi-2013
1749276680
– Почему могла такая ошибка случиться? -Потому что зафраерившийся лошара! Решивший научить всех как надо играть. Т.к. в «ПСЖ» от вратаря требуют по‑другому начинать игру. И двух дней достаточно, чтобы перестроиться под него. P.S. Наезд не на Сафонова, а на дурацкое объяснение Кафанова.
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kvm
1749277609
Профанов
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VVM1964
1749282255
Сафонов - "засланный казачок". Это его "ТАМ" успели обработать - ну не может Европа спокойно смотреть на успехи и постоянно обновляемые рекорды нашей сборной !!! Вот и гадят от бессильной злобы и зависти !!! )))...
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