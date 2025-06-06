Булыкин двумя словами описал ошибку Сафонова

Дмитрий Булыкин высказался о голе в ворота сборной России в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.

Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.

Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

– Думаю, это плохо, для Сафонова точно. Приехал, должен был хорошо сыграть, но привез гол, рекорд сборной «на ноль» пал, еще и сыграли вничью, хотя должны были побеждать.

Это омрачает ситуацию и все будут говорить о том, что получилось не то, что все ожидали. Если бы выиграли 1:0, никто бы ничего не сказал, но ошибка Сафонова и ничья, все будут об этом говорить и есть за что пожурить нашу сборную, несмотря на то, что это товарищеская игра.

Можно было бы закрыть глаза на это, но ошибка действительно очень грубая, она привела к голу. Если бы это была серьезная игра, вся страна была бы недовольна.

– После Лиги чемпионов у Сафонова было много эмоций. Это ведь могло сказаться на концентрации?

– Конечно, это сказывается. Он приехал в сборную, выиграв всe что можно в сезоне – Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции. Приехал немножко расслабленный и это всe повлияло на результат.

Если бы он так ошибся в «ПСЖ», там были бы серьезные выводы и, думаю, в сборной тоже многие будут помнить этот момент.