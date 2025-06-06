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Булыкин двумя словами описал ошибку Сафонова

Вчера, 23:11
5

Дмитрий Булыкин высказался о голе в ворота сборной России в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

  • На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.
  • Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.
  • Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

– Думаю, это плохо, для Сафонова точно. Приехал, должен был хорошо сыграть, но привез гол, рекорд сборной «на ноль» пал, еще и сыграли вничью, хотя должны были побеждать.

Это омрачает ситуацию и все будут говорить о том, что получилось не то, что все ожидали. Если бы выиграли 1:0, никто бы ничего не сказал, но ошибка Сафонова и ничья, все будут об этом говорить и есть за что пожурить нашу сборную, несмотря на то, что это товарищеская игра.

Можно было бы закрыть глаза на это, но ошибка действительно очень грубая, она привела к голу. Если бы это была серьезная игра, вся страна была бы недовольна.

– После Лиги чемпионов у Сафонова было много эмоций. Это ведь могло сказаться на концентрации?

– Конечно, это сказывается. Он приехал в сборную, выиграв всe что можно в сезоне – Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции. Приехал немножко расслабленный и это всe повлияло на результат.

Если бы он так ошибся в «ПСЖ», там были бы серьезные выводы и, думаю, в сборной тоже многие будут помнить этот момент.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига ПСЖ Нигерия Россия Булыкин Дмитрий Сафонов Матвей
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Комментарии (5)
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1749241180
11 строчек,это и есть "двумя словами"???
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slavа0508
1749241598
Засиделся на лавке ...
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DOCTOR PENALTY
1749241714
Не повезло Моте, тренерский штаб ПСЖ будет смаковать этот эпизод. (( """"
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Круче чем вареные яица
1749274588
Админы, так и не научились, дажи до 3 считать.
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