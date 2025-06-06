Черчесов – о победе Сафонова в ЛЧ: «Нужно ему отдать должное – праздновал добротно»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче с Нигерией, а также о статусе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Я буду смотреть, кто и куда бежит, как передвигаются, какие есть идеи, чего ждать.
Говорят, что у них кто-то не приехал, и у нас некоторых основных футболистов нет.
Если это будет товарищеский матч, то меня это расстроит, если будет контрольный, тогда удовлетворит.
С Матвеем Сафоновым не общался. Но я был в Мюнхене на финале Лиги чемпионов, нужно ему отдать должное, праздновал добротно.
Главная ли звезда сборной России сейчас? Звезды на небе, правда, их пока не видно», – заявил Черчесов.
- Сафонов провел финал ЛЧ с «Интером» (5:0) в запасе.
- Против нигерийцев голкипер вышел в старте с капитанской повязкой.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в «Лужниках».
Источник: ТАСС