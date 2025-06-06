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  • Черчесов – о победе Сафонова в ЛЧ: «Нужно ему отдать должное – праздновал добротно»

Черчесов – о победе Сафонова в ЛЧ: «Нужно ему отдать должное – праздновал добротно»

Вчера, 20:50
4

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче с Нигерией, а также о статусе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я буду смотреть, кто и куда бежит, как передвигаются, какие есть идеи, чего ждать.

Говорят, что у них кто-то не приехал, и у нас некоторых основных футболистов нет.

Если это будет товарищеский матч, то меня это расстроит, если будет контрольный, тогда удовлетворит.

С Матвеем Сафоновым не общался. Но я был в Мюнхене на финале Лиги чемпионов, нужно ему отдать должное, праздновал добротно.

Главная ли звезда сборной России сейчас? Звезды на небе, правда, их пока не видно», – заявил Черчесов.

  • Сафонов провел финал ЛЧ с «Интером» (5:0) в запасе.
  • Против нигерийцев голкипер вышел в старте с капитанской повязкой.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в «Лужниках».

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Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Лига чемпионов ПСЖ Нигерия Россия Сафонов Матвей Черчесов Станислав
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Комментарии (4)
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АК 68
1749233209
Как всегда - очень мутно и ни о чем.
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Интерес
1749240926
Дома тоже "отпраздновал добротно"!
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SLADE2019
1749275930
Сафонов не топ (во всяком случае пока), но высот он уже достиг, каких тебе Черчесов не снилось. Поэтому, подкалывай себе подобных.
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САДЫЧОК
1749280044
Понятно, что Сафонов средний вратарь- но титулованный. А Черчесов самодур возомнивший себя тренером ! Поэтому Черчесову уважительно нужно относиться к Сафонову. По сравнению с ним Черчесов полный отстой и как вратарь и как физрук тренер.
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