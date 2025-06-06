Черчесов – о победе Сафонова в ЛЧ: «Нужно ему отдать должное – праздновал добротно»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче с Нигерией, а также о статусе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я буду смотреть, кто и куда бежит, как передвигаются, какие есть идеи, чего ждать.

Говорят, что у них кто-то не приехал, и у нас некоторых основных футболистов нет.

Если это будет товарищеский матч, то меня это расстроит, если будет контрольный, тогда удовлетворит.

С Матвеем Сафоновым не общался. Но я был в Мюнхене на финале Лиги чемпионов, нужно ему отдать должное, праздновал добротно.

Главная ли звезда сборной России сейчас? Звезды на небе, правда, их пока не видно», – заявил Черчесов.