Семин ответил, в чем Комличенко значительно лучше Дзюбы

Юрий Семин оценил готовящийся трансфер Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».
– Во-первых, желаю ему удачи. Во-вторых, он усилит, поможет «Локомотиву». Этот игрок очень результативный, мощный. Он будет большим помощником в атаке. Это серьeзный переход.
– «Локомотиву» не хватало такого габаритного форварда после ухода Дзюбы?
– Конечно, не хватало, но Комличенко подвижнее Дзюбы. В штрафной действует интереснее. Он двигается, открывается на чужой территории значительно лучше.
- В прошедшем сезоне Комличенко провел за «Ростов» 36 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
- «Локомотив» опередил «Спартак» и «Краснодар» в борьбе за игрока.
Источник: Legalbet