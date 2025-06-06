Семин ответил, в чем Комличенко значительно лучше Дзюбы

Юрий Семин оценил готовящийся трансфер Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».

– Во-первых, желаю ему удачи. Во-вторых, он усилит, поможет «Локомотиву». Этот игрок очень результативный, мощный. Он будет большим помощником в атаке. Это серьeзный переход.

– «Локомотиву» не хватало такого габаритного форварда после ухода Дзюбы?

– Конечно, не хватало, но Комличенко подвижнее Дзюбы. В штрафной действует интереснее. Он двигается, открывается на чужой территории значительно лучше.