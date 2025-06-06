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Семин сделал прогноз на матч Россия – Нигерия

Вчера, 11:18

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча против Нигерии.

«Сборная Нигерии, имеет свое лицо, она самостоятельная, сильная команда. И сравнить ее с кем-то сложно, потому что у них другие принципы игры, совершенно другие игроки, все другое. Другие природные данные, они сами по себе.

Хотелось бы посмотреть, чтобы в нашей команде играли игроки, которые провели весь сезон на самом хорошем уровне в своих командах. Хочется увидеть тех игроков, которые сильнейшие на данный момент. Какую игру? Та, которая приносит победу, которая мобильная, которая подразумевает хороший контроль мяча и игру без мяча с быстрым прессингом.

Не думаю, что может быть разгром. Считаю, это будет равная игра», – сказал Семин.

  • Матч Россия – Нигерия пройдет сегодня, 6 июня, в «Лужниках».
  • Начало – в 20:00 мск.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Нигерия Россия Семин Юрий
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