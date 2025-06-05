Радимов – о тренере клуба РПЛ: «Он больше не должен появляться в нашем чемпионате»

Владислав Радимов надеется, что тренерская карьера Виктора Гончаренко в РПЛ завершена.

«Пари НН» вылетел в Первую лигу под руководством белорусского специалиста.

Год назад из РПЛ вылетел «Урал» тоже с Гончаренко.

Также тренер возглавлял «Краснодар», ЦСКА, «Уфу» и «Кубань».

«Как таковой игры с этим тренером [в «Пари НН»] не построили. Я не думаю, что последний матч [против «Сочи»] – это вина Гончаренко. Но, по большому счету, Гончаренко не справился точно.

И после последней игры, когда он пришел, начал что-то рассказывать про регламент, еще какую-то херню нести.... Вот лучше бы он после этой игры молчал, как один раз после какой-то игры он так сделал в знак протеста.

И когда он тогда промолчал, я был на его стороне. Сейчас я категорически против Гончаренко, чтобы он в нашем чемпионате не появлялся больше вообще.

А этот матч с «Сочи» – это черная страница в истории Нижнего Новгорода», – сказал Радимов.