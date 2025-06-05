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  • Радимов – о тренере клуба РПЛ: «Он больше не должен появляться в нашем чемпионате»

Радимов – о тренере клуба РПЛ: «Он больше не должен появляться в нашем чемпионате»

Вчера, 19:53
8

Владислав Радимов надеется, что тренерская карьера Виктора Гончаренко в РПЛ завершена.

  • «Пари НН» вылетел в Первую лигу под руководством белорусского специалиста.
  • Год назад из РПЛ вылетел «Урал» тоже с Гончаренко.
  • Также тренер возглавлял «Краснодар», ЦСКА, «Уфу» и «Кубань».

«Как таковой игры с этим тренером [в «Пари НН»] не построили. Я не думаю, что последний матч [против «Сочи»] – это вина Гончаренко. Но, по большому счету, Гончаренко не справился точно.

И после последней игры, когда он пришел, начал что-то рассказывать про регламент, еще какую-то херню нести.... Вот лучше бы он после этой игры молчал, как один раз после какой-то игры он так сделал в знак протеста.

И когда он тогда промолчал, я был на его стороне. Сейчас я категорически против Гончаренко, чтобы он в нашем чемпионате не появлялся больше вообще.

А этот матч с «Сочи» – это черная страница в истории Нижнего Новгорода», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Гончаренко Виктор Радимов Владислав
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Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1749143972
И тебя еще куда - нибудь подальше отправить.
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Plyash
1749144443
Редкий случай , когда я согласен с Радибулановым , гл.специалистом по работе с молодёжью в ЗПРФ-е , что нечего делать бульбашу в РПЛ . От себя добавлю , что и тебе нечего , жеребец Питерский , торчать в ящике СрачТВ , дай отдохнуть от себя , дурак постылый . Езжай в свою культурную столицу , иначе опять развод получишь.
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Блохи тоже животные)
1749148537
Влад, чем ты круче Витька?
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FCSpartakM
1749149296
когда я тут писал, что зачем поменяли тренера Пари, то эксперты с дивана верещали, что серб гумно. Ну вот пришел Гончаренко, по факту команду вывел в ФНЛ.
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Skull_Boy
1749152074
Как и ты
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balam
1749164885
так там, вместо тренера, Ротенберг с чемоданом прибыл.понять можно
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