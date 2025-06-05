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У Ташуева появился первый вариант после отставки из «Ахмата»
У Ташуева появился первый вариант после отставки из «Ахмата»
Вчера, 16:33
1
Сергей Ташуев
приближается к возвращению к работе.
Тренера рассматривает
«Урал»
из Первой лиги.
Ташуев покинул
«Ахмат»
после поражения в 1-м стыке от «Урала» (1:2).
В итоге грозненцы прошли екатеринбуржцев.
«Урал»
ранее уволил Олега Шатова с поста тренера.
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Источник:
«Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига
Урал
Ташуев Сергей
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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1749141366
вот что в голове у руководства, которые берут таких персонажей, которые и двух сезонов нигде не отработали.
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