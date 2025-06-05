Личка проведет переговоры с губернатором о назначении в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка сегодня пообщается по видеосвязи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Чешский специалист, который сейчас находится в Праге, является основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН». Его агент Анатолий Николаев смотрел вместе с Никитиным матч команды с ЦСКА в Москве и присутствовал на ответной стыковой игре с «Сочи» в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что у Лички есть варианты с израильским «Маккаби Хф» и кипрской «Омонией». Также он готов ждать до осени предложений и от других европейских команд.

Для принятия решения Личкой многое будет зависеть от условий, которые предложат в «Пари НН». Плюс от возможности клуба обновить состав.

В «Динамо» Личка зарабатывал 1 миллион евро в год или 7,5 миллиона рублей в месяц.

Нынешний главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко, которого увольняют за формальный вылет команды из РПЛ, зарабатывал 3,5 миллиона рублей в месяц.

«Думаю, что если будет положительное решение по Марцелу, то стороны сойдутся на уровне 5-6 миллионов», – написал журналист Иван Карпов.