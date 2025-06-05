«Ювентус» выкупил права на защитника «Милана»

«Ювентус» воспользовался опцией выкупа у «Милана» защитника Пьера Калюлю. Ранее француз выступал за «бьянконери» на правах аренды.
Калюлю подписал контракт с «Ювентусом», рассчитанный до 30 июня 2029 года.
Выкуп игрока обошелся туринцам в 14,3 миллиона евро, которые должны быть выплачены в течение трех финансовых лет, с добавлением дополнительных расходов до 300 тысяч евро.
Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы до 3 миллионов евро при достижении дальнейших целей в рамках выступлений за клуб.
- Калюлю провел в этом сезоне 39 матчей за «Ювентус», забил 1 гол.
- 25-летний центральный защитник сейчас находится в расположении сборной Франции, за которую не провел еще ни одного матча.
Источник: официальный сайт «Ювентуса»