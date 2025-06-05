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Тренер сборной Германии объяснил поражение от Португалии

Сегодня, 10:35

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Лиги наций от Португалии (1:2).

«Португалия победила заслуженно, они были лучше. Мы действительно уступили игру сопернику в первом тайме. Если мы не играем на 100%, то не можем конкурировать с лучшими командами.

Сегодня нам не хватило твердости. У нас была хорошая команда на поле, но мы всегда немного запаздывали. Если бы повели в счете в первом тайме, то могли бы немного войти в ритм. После перерыва повели в счете, а затем стали вялыми. Нам предстоит над этим поработать.

Это была одна из наших самых слабых игр за последние полтора года. Сегодня нам не хватало агрессии и активности. Один или два игрока не были достаточно вовлечены в атаку. Нам нужно 100 процентов от каждого. Например, у Португалии шесть или семь игроков, которые хорошо удерживают мяч, у нас тоже есть несколько, но потом возникают проблемы.

Думаю, мы проиграли игру в первом тайме, потому что тогда у нас было много пространства, чтобы владеть мячом. Португалия не защищалась так агрессивно, но наше владение мячом не создавало такой остроты, как в последних десяти играх. Действовали очень медленно, с большим количеством мелких ошибок.

Мы создали четыре момента, но они не были такими уж явными. В первом тайме у соперника было два или три момента. Тогда наша игра в обороне не была на 100 процентов той командной работой, которая требуется, чтобы выступать очень хорошо. В течение десяти минут после перерыва мы были лучше и вышли вперед. По-моему, это было заслуженно в тот момент матча.

Иногда забитый гол дает вам больше сил и улучшает настроение. Но есть некоторые другие ситуации во время футбольного матча после забитого гола, когда вы довольны, удовлетворены и делаете немного меньше. Мы сделали немного меньше в тот момент матча и пропустили два гола. В конце концов, это заслуженно, что мы не вышли в финал.

Это неудача, когда вы проигрываете матч, но это также нормально, что, когда вы развиваетесь как команда, то будут некоторые неудачи. Это нормальная часть пути. Важно то, чему вы научитесь из игры и из поражения. Если мы извлечем уроки, это будет хорошим шагом для нас», – сказал Нагельсман.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Лига наций Португалия Германия Нагельсман Юлиан
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