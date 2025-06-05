Тренер сборной Португалии после победы над Германией рассказал о прогрессе команды

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после полуфинала Лиги наций с Германией (2:1) сказал, что в прошедшей встрече его команда смогла показать свой характер.

«Нам нужно насладиться победой – мы впервые за долгое время выиграли у Германии. Тактически мы были великолепны, и наша самоотдача помогла... это командная победа.

Есть много вещей, которые нужно делать хорошо, если вы хотите играть с Германией на равных. Мы могли бы больше владеть мячом – пространство было, и мы не использовали его наилучшим образом.

Главное – быть конкурентоспособными. Нам нужна гибкость, чтобы использовать индивидуальные способности игроков. Теперь мы можем восстановиться и оценить ситуацию. Мы хотим еще раз показать свою индивидуальность в этой футболке.

Я думаю, что Германия – это команда, которая действительно проверяет тебя, особенно когда играет дома. Нужно обратить внимание на психологический аспект. Приехать в Германию, играть вдали от дома перед полным стадионом, и знать, что в последний раз мы обыгрывали их 25 лет назад, – это было настоящим испытанием характера. Добавьте к этому, что пропустили гол первыми.

Так что этот матч действительно проверил наш характер. Я не мог бы гордиться игроками еще сильнее. Поэтому я говорю о психологическом аспекте, прежде чем о тактических концепциях, которые мы очень хорошо реализовали. Это показывает, что работа, которая проделана за последние два с половиной года, сделала нас очень сильной командой.

Мы знали, что Германия обычно начинает очень хорошо. Для нас это был случай, когда мы хорошо начали, но закончили еще сильнее. Не только в физическом аспекте.

Я думаю, что Чико [Франсишку Консейсау] и Нельсон [Семеду] добавили нам много энергии, с Витиньей была возможность контролировать игру, больше владея мячом. Это хорошо сработало для нас – контроль мяча с энергией, и это показывает, что мы стали лучше после Евро.

Теперь у нас много игроков, которые способны привнести что-то иное. И сегодня мы показали, что можем даже больше. Для меня это большая гордость. Я горд поведением игроков, сосредоточенностью и упорной работой, которую они проделывают за пределами поля», – сказал Мартинес.