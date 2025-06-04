Футболисты «Спартака» выбрали любимые стейки

Три игрока «Спартака» приняли участие в рекламной кампании «Мираторга».

Мясная компания стала партнером клуба в сентябре.

Александр Максименко, Роман Зобнин и Руслан Литвинов выбрали любимые стейки.

Максименко отдал предпочтение стейку «Стриплойн»: «Мне нравится стейк Стриплойн за сочность, мягкость и насыщенный вкус. Готовлю на сковороде или гриле и это просто – всего 8-10 минут и стейк готов! Рекомендую подавать стейк со свежими или запеченными овощами».

Выбор Зобнина – стейк «Чак ролл»: «Я предпочитаю альтернативные стейки из мраморной говядины за их богатый и многогранный вкус. Чак ролл обладает потрясающей сочностью и выраженным вкусом. Не забывайте про овощи – это идеальное дополнение к говяжьему стейку!»

Литвинов порекомендовал стейк «Томагавк»: «Я всегда искал идеальные источники белка и питательных веществ. Стейк Томагавк стал для меня настоящим открытием. При правильном приготовлении он становится настоящим деликатесом!»