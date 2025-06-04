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Футболисты «Спартака» выбрали любимые стейки

Вчера, 22:55
14

Три игрока «Спартака» приняли участие в рекламной кампании «Мираторга».

Мясная компания стала партнером клуба в сентябре.

Александр Максименко, Роман Зобнин и Руслан Литвинов выбрали любимые стейки.

Максименко отдал предпочтение стейку «Стриплойн»: «Мне нравится стейк Стриплойн за сочность, мягкость и насыщенный вкус. Готовлю на сковороде или гриле и это просто – всего 8-10 минут и стейк готов! Рекомендую подавать стейк со свежими или запеченными овощами».

Выбор Зобнина – стейк «Чак ролл»: «Я предпочитаю альтернативные стейки из мраморной говядины за их богатый и многогранный вкус. Чак ролл обладает потрясающей сочностью и выраженным вкусом. Не забывайте про овощи – это идеальное дополнение к говяжьему стейку!»

Литвинов порекомендовал стейк «Томагавк»: «Я всегда искал идеальные источники белка и питательных веществ. Стейк Томагавк стал для меня настоящим открытием. При правильном приготовлении он становится настоящим деликатесом!»

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Источник: сайт «Мираторга»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Максименко Александр Литвинов Руслан
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Комментарии (14)
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TOMSON
1749067942
Мираторг… на троечку мясцо
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fakeid
1749068198
очень символично, что производитель мяса выбрал клуп спартаг) ещё в спонсоры необходимо записать производителей комбикорма, косорыловки (или боярышника) и мусорных бачков, в которых с удовольствием отсиживаются хряки)
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NewLife
1749069445
Когда в составе есть аргентинец, то стейки надо обсуждать с ним и забыть про мираторг, так как Аргентина славится своей говядиной на весь мир.
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balam
1749070210
ждем ответ из Краснодара про отбивные
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Plyash
1749070773
Ну, разве что под родную беленькую все три стейка и проскочат , словно масло , я не привереда .
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Мордаванин
1749096227
свинина влажного вызревания от руслана тавтологияоднако
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Прокс
1749097923
Свинина дешевеет после этого!!!
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