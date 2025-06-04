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Президент «Оренбурга»: «Мы пострадали больше других»

Вчера, 22:33
4

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин пожаловался на ситуацию с заменой «Химок» в РПЛ.

– 13 клубов РПЛ высказались за то, чтобы в новом сезоне остался «Пари НН». При этом не все футбольные люди считают подобное соблюдением спортивного принципа, потому что нижегородский клуб уже проиграл стыки «Сочи». Вы какой точки зрения придерживаетесь?

– Да, мне тоже кажется, что в данной ситуации сложно говорить о соблюдении спортивного принципа. «Пари НН» занял место в зоне стыковых матчей, получил шанс сохранить свое место в РПЛ, но не воспользовался им, проиграл «Сочи» и по спортивному принципу вылетел в Первую лигу. То есть формально все три клуба – «Оренбург», «Факел» и «Пари НН» – находились в одном статусе, не очень понятно, почему среди членов РПЛ возникло такое единение.

Если клуб так легко оставляют в лиге, несколько теряется весь смысл стыковых матчей. Повторюсь, у «Пари НН» был шанс остаться в РПЛ, но они им не воспользовались. В этой ситуации, как мне кажется, необходимо оценивать дополнительные факторы, и понятно, что в ряде вопросов и у двух оставшихся клубов РПЛ, и у «Урала» есть свои преимущества.

Отдельно нужно сказать, что «Оренбург», на мой взгляд, больше других пострадал во всей ситуации с «Химками». Клуб осуществил трансфер Лукаса Веры, ключевого игрока, который сыграл определяющую роль в результатах подмосковной команды в сезоне, при этом не получил за него денежных средств, которые могли бы быть использованы для укрепления и комплектования команды, и, как следствие, попал в зону вылета. Безусловно, это не основной фактор, повлиявший на результаты «Оренбурга», но недооценивать его, как мне кажется, также не стоит.

– «Оренбург» свой голос отдал как клуб РПЛ или вы участвовали в опросе ФНЛ?

– Мы, как и «Факел» с «Пари НН», к сожалению, не принимали участия в обсуждении и формировании общего мнения на собрании РПЛ, так как на тот момент формально уже были исключены из числа членов лиги.

В формировании мнения клубов Первой лиги мы также участия не принимали, так как еще не были включены в ее состав. Меня, кстати, несколько удивили результаты опроса клубов Первой лиги, которые в большинстве своем также поддержали «Пари НН», а не коллег по первенству из «Урала». Логику формирования этого мнения я не очень понял.

– Каким вам видится справедливое решение вопроса, кто должен играть в РПЛ в сезоне‑2025/26?

– По моему мнению, особенно если мы говорим о необходимости соблюдения спортивного принципа, наиболее логичным выходом из сложившийся ситуации было бы сохранение в РПЛ команды, занявшей 13‑е место в чемпионате, и проведение стыковых матчей с участием 14‑й и 15‑й команд.

Такое развитие событий, как мне кажется, вызвало наименьшее количество вопросов со стороны болельщиков и футбольного сообщества, а также позволило бы решить судьбу места в РПЛ в спортивной борьбе, непосредственно на футбольном поле.

РПЛ, как я понимаю, планирует вносить соответствующие изменения в регламент соревнований, так что в дальнейшем подобных ситуаций, надеюсь, возникать не должно.

Сейчас же мы ждем финального решения исполкома РФС, чтобы получить официальный ответ на вопрос о лиге, в которой мы будем играть в следующем году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург
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Комментарии (4)
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fakeid
1749066201
краснодар, как и зенит, голосовал за оренбург, кстати. а вообще, раз такое дело, и рфс всё никак не определится, кого допустить - предлагаю пригласить президентов пари, урала, оренбурга и факела. и пусть решают через "камень-ножницы-бумага", кто будет в рпл. 2 полуфинала и финал. это можно даже одним днём всё провести. обязательно в лужниках, и чтобы перед матчем пела максим и шаман. прямая трансляция на матч тв с губерниевым и послематчевая студия часа на 3 с черданцевым.
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Тинез Розоп
1749066257
Это Вам за любовь с Газпромом… (знайте теперь с кем екшаться)
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темирхан
1749100946
а с какого х... Оренбург должен остаться? вы вылетели на прямую! вместе с Факелом. естественно в замен Химок первым идет НН. Потому что он выше в таблице. Вы ни каким боком к месту в ПЛ не имеете.
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