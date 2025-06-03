Селюк – о замене «Химок» в РПЛ: «РФС выстрелил себе в ногу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал спорную ситуацию с заменой «Химок» в РПЛ.

Напрямую в Первую лигу выбыли «Факел» и «Оренбург».

«Ахмат» в стыках сохранил место в высшем дивизионе; «Пари НН» вылетел, проиграв «Сочи».

«Химки» на прошлой неделе лишились шансов на лицензирование в Премьер-лиге из-за долгов.

Сообщалось, что 13 клубов РПЛ рекомендовали РФС сохранить «Пари НН» в высшем дивизионе вместо «Химок».

«Всe в спорте должно решаться по спортивному принципу. «Химки» лишили лицензии, что дальше? По идее «Пари НН» должен был оставаться в РПЛ, а вместо него в стыках должен был играть «Оренбург».

Понимаете в чем весь прикол, «Черноморцу» сразу не дали лицензию, вместо них в стыках играл «Сочи», а с «Химками» всю эту ситуации отложили – и получилась неразбериха.

Но «Пари НН» по спортивному принципу вылетел из РПЛ, проиграв стыки «Сочи». РФС выстрелил себе в ногу тем, что отложил решение по «Химкам».

То, что большинство клубов РПЛ проголосовало за «Пари НН», было очевидно, ведь, по сути, они даже не должны были играть в стыках. Ситуация максимально запутанная до безобразия», – сказал Селюк.