Губерниев оценил перспективы Дзюбы стать актером

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о желании Артема Дзюбы попробовать себя в киноиндустрии.

Ранее форвард «Акрона» сказал: «Меня приглашают, есть возможность, но надо учиться».

«А вдруг он захочет быть театральным актeром. Поступит в Щепкинское или Щукинское училище, во ВГИК и будет актeром, блистать на театральных подмостках. Почему бы нет?

Не знаю, есть ли у Дзюбы потенциал или задатки – когда прочитает басню, продемонстрирует художественный образ, тогда можно говорить. Если он хочет стать хорошим актeром, надо идти учиться – если выдержит конкурс, отучится пять лет.

А дальше, представьте, в один прекрасный момент, он будет играть известного персонажа в пьесе «Горе от ума» и скажет: «Человек – это звучит гордо». Прекрасно же?

Думаю, лет через десять мы сможем увидеть его в МХТ – пять лет на учeбу, потом ещe пять лет работы в провинции, сразу в московские театры не возьмут.

Может быть, он начнeт в провинциальном театре, как очень многие наши прославленные актeры – как Смоктуновский, как Джигарханян. Следующим будет Дзюба.

Может быть, он ещe сыграет Ромео. Так что пожелаем Артeму удачи», – сказал Губерниев.