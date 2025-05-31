Дзюба рассказал, что будет делать после завершения игровой карьеры: «Есть два варианта»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, что после завершения игровой карьеры попробует найти себя в индустрии кино или в роли тренера.
– Что будет после завершения карьеры?
– Есть два варианта. Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают, есть возможность, но надо учиться.
Второй вариант: хотел бы попробовать роль тренера. Это другая сторона футбола, но думаю, что я смогу завоевывать сердца своих футболистов и быть оратором.
Я буду строгим тренером, но у меня будет много выходных. Если будем выигрывать, будем много отдыхать. Зовите меня фестивальщик.
Хотелось бы профессионально пошуметь – в костюмчике по бровочке, типа разбираешься в футболе. Мне это нравится.
- 36-летний Дзюба в этом сезоне побил рекорды по количеству голов за сборную России, числу голов среди российских игроков и по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионатах РФ.
- Форвард пока официально не имеет контракта на следующий сезон, но он говорил, что летом не собирается завершать карьеру.
Источник: «Матч ТВ»