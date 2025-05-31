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  • Дзюба рассказал, что будет делать после завершения игровой карьеры: «Есть два варианта»

Дзюба рассказал, что будет делать после завершения игровой карьеры: «Есть два варианта»

31 мая 2025, 17:32
5

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, что после завершения игровой карьеры попробует найти себя в индустрии кино или в роли тренера.

– Что будет после завершения карьеры?

– Есть два варианта. Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают, есть возможность, но надо учиться.

Второй вариант: хотел бы попробовать роль тренера. Это другая сторона футбола, но думаю, что я смогу завоевывать сердца своих футболистов и быть оратором.

Я буду строгим тренером, но у меня будет много выходных. Если будем выигрывать, будем много отдыхать. Зовите меня фестивальщик.

Хотелось бы профессионально пошуметь – в костюмчике по бровочке, типа разбираешься в футболе. Мне это нравится.

  • 36-летний Дзюба в этом сезоне побил рекорды по количеству голов за сборную России, числу голов среди российских игроков и по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионатах РФ.
  • Форвард пока официально не имеет контракта на следующий сезон, но он говорил, что летом не собирается завершать карьеру.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (5)
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Semenycch
1748703588
Из Артема может получиться и актер и тренер! Правда тренер обязан быть сдержанным...
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Мордаванин
1748704125
в кино ненадо ты не асмус)
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nik55
1748706159
вариант один----порноиндустрия
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rash1959
1748709437
1-й вар -дрочить, 2-й вар тоже дрочить
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