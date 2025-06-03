Президент РПЛ Алаев ответил, как он предлагал решить ситуацию с заменой «Химок»

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий по поводу спорной ситуации с заменой «Химок».

Напрямую в Первую лигу выбыли «Факел» и «Оренбург».

«Ахмат» в стыках сохранил место в высшем дивизионе; «Пари НН» вылетел, проиграв «Сочи».

«Химки» на прошлой неделе лишились шансов на лицензирование в Премьер-лиге из-за долгов.

«Сначала на общем собрании мы исключили четыре клуба из РПЛ. Затем приняли трех новых членов. Стало 15 членов.

Мы внесли вопрос в повестку дня и рассмотрели вопрос, кто заменит «Химки». Однозначной трактовки в регламенте нет, но есть логика спортивного принципа.

Мне этот пункт регламента очень не нравится. Сезон был смазан. Но всех ситуаций не пропишешь, мы учтем это.

Моя позиция была в том – я предлагал РФС поменять эту часть регламента: «Химки» опускались бы на 16-е место, а «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки.

За явным большинством приняли решение о «Пари НН». Ждeм решение ФНЛ, затем будет бюро исполкома», – сказал Алаев.