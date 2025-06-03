Мостовой высказался о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ

Александр Мостовой порассуждал о спорной ситуации с вылетом команд из РПЛ.

Напрямую в Первую лигу выбыли «Факел» и «Оренбург».

«Ахмат» в стыках сохранил место в высшем дивизионе; «Пари НН» вылетел, проиграв «Сочи».

«Химки» на прошлой неделе лишились шансов на лицензирование в Премьер-лиге из-за долгов.

«Вообще всю эту историю с лишением лицензии «Химок» нужно было объявлять после того, как прошли стыковые матчи. А так получилось, что объявили до стыков и мы увидели, какой ужас творился во втором матче между «Пари НН» и «Сочи».

Давайте следовать из логики – «Пари НН» вылетел по спортивному принципу от «Сочи», «Ахмат» остался, обыграв «Урал».

Получается, что в РПЛ надо оставлять «Оренбург», но это всe судя из логики«, – сказал Мостовой.