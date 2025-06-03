Семшов рассказал, чего ждет от первого года работы Карпина в «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером бело-голубых.
«Ростов» при Карпине играл в хороший футбол. В «Динамо» есть футболисты, с которыми можно ставить такой же хороший футбол. Есть качественные легионеры, крепкая команда. Правда, я думаю, что первый год уйдет у Карпина на адаптацию. А в дальнейшем все возможно», – сказал Семшов.
- Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
- Тренер подтвердил, что ведет переговоры с «Динамо», но они еще не завершены.
- Ожидается, что Карпин возглавит бело-голубых после матчей сборной России в июне.
Источник: «Матч ТВ»