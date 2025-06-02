Карпин объяснил невызов в сборную спартаковца Умярова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове спартаковца Наиля Умярова.

«Понравились другие игроки на этой позиции. Например, Глебов и Кисляк. Сегодня Умяров проигрывает Глебову и Кисляку в конкуренции.

Не заметил прогресса Умярова по этому сезону. По сравнению с прошлым сезоном – да», – объяснился Карпин.