Карпин объяснил невызов в сборную спартаковца Умярова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове спартаковца Наиля Умярова.
«Понравились другие игроки на этой позиции. Например, Глебов и Кисляк. Сегодня Умяров проигрывает Глебову и Кисляку в конкуренции.
Не заметил прогресса Умярова по этому сезону. По сравнению с прошлым сезоном – да», – объяснился Карпин.
- У 24-летнего уроженца Сызрани в минувшем сезоне РПЛ 28 матчей, 3 гола.
- Футболист стоит 4 миллиона евро.
- У Умярова ни одного матча за сборную.
Источник: телеграм-канал Артема Калинина