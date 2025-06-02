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Карпин объяснил невызов в сборную спартаковца Умярова

2 июня 2025, 23:55
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове спартаковца Наиля Умярова.

«Понравились другие игроки на этой позиции. Например, Глебов и Кисляк. Сегодня Умяров проигрывает Глебову и Кисляку в конкуренции.

Не заметил прогресса Умярова по этому сезону. По сравнению с прошлым сезоном – да», – объяснился Карпин.

  • У 24-летнего уроженца Сызрани в минувшем сезоне РПЛ 28 матчей, 3 гола.
  • Футболист стоит 4 миллиона евро.
  • У Умярова ни одного матча за сборную.

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Источник: телеграм-канал Артема Калинина
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Умяров Наиль Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Avitaminoz
1748900386
Всё это конечно странно. Все видят он нет. Ну да ладно, целей будет
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Foxitkuban
1748928303
При нынешней ситуации, он может смело набирать сборную из игроков ФНЛ, ПФЛ и Медиалиги. Какая разница, при таких соперниках и статусе матчей?
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alefreddy
1748961722
Кисляк посильнее выглядит
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