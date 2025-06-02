Прояснилось будущее Гуарирапы после аренды в ЦСКА

Нападающий Сауль Гуарирапа возвращается в «Сочи» из аренды в ЦСКА.
Форвард не выполнил условия, чтобы опция выкупа стала обязательной.
«Сейчас «Сочи» рассматривает Гуарирапу как основного игрока команды, которая только что вышла в РПЛ.
Клуб будет готов продать форварда за гораздо большие деньги, чем там сумма, которая была прописана в арендном соглашении», – сообщил источник.
- Гуарирапа провел в ЦСКА минувший сезон.
- С командой он выиграл FONBET Кубок России.
- За ЦСКА у 22-летнего Сауля 30 матчей, 5 голов.
Источник: «Чемпионат»