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Абаскаль сравнил арест Промеса с потерей сына

2 июня, 14:10
3

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал арест Квинси Промеса в прошлом году.

«То, что произошло с Квинси Промесом, было очень тяжело. Мы были в полной концентрации, когда он не смог пройти проверку в аэропорту ОАЭ, и все началось оттуда. Это был настоящий сюрприз, потому что он был с нами, тренировался нормально. Мы переживали это плохо.

Что бы ни случилось дальше или какие бы судебные решения ни были приняты, мы люди, и когда ты живешь с кем-то каждый день, ты неизбежно создаешь взаимосвязь. Внезапно ты перестаешь поддерживать контакт и ничего не знаешь. Я провел несколько трудных месяцев в неопределенности, имея очень мало информации. Это было нелегко переварить. Мне посчастливилось увидеть его недавно, во время поездки в Дубай, и хотя каждый человек идет своим путем, в футбольном плане я могу сказать о нем только хорошее.

Квинси был исключительным игроком, очень целеустремленным и настоящим лидером. Вот почему это было так тяжело. Как будто в один прекрасный день ты теряешь кого-то очень близкого, почти как сына. Я искренне надеюсь, что этот опыт больше никогда не повторится со мной, но Промес оставил след и многому научил меня как человека и как тренера», – сказал Абаскаль.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 по 2024 год. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Нападающий провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Атлетико Сан-Луис Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси Абаскаль Гильермо
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Комментарии (3)
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Литейный 4 (returned)
1748863191
В семье не без урода! Гыгыгы
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АЛЕКС 58
1748874342
У папы лоха сын наркобарыга
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Айболид
1748878715
Батько! Где ты! Слышишь ли ты? – Слышу! – раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа . (с)
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