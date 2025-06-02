Абаскаль сравнил арест Промеса с потерей сына

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал арест Квинси Промеса в прошлом году.

«То, что произошло с Квинси Промесом, было очень тяжело. Мы были в полной концентрации, когда он не смог пройти проверку в аэропорту ОАЭ, и все началось оттуда. Это был настоящий сюрприз, потому что он был с нами, тренировался нормально. Мы переживали это плохо.

Что бы ни случилось дальше или какие бы судебные решения ни были приняты, мы люди, и когда ты живешь с кем-то каждый день, ты неизбежно создаешь взаимосвязь. Внезапно ты перестаешь поддерживать контакт и ничего не знаешь. Я провел несколько трудных месяцев в неопределенности, имея очень мало информации. Это было нелегко переварить. Мне посчастливилось увидеть его недавно, во время поездки в Дубай, и хотя каждый человек идет своим путем, в футбольном плане я могу сказать о нем только хорошее.

Квинси был исключительным игроком, очень целеустремленным и настоящим лидером. Вот почему это было так тяжело. Как будто в один прекрасный день ты теряешь кого-то очень близкого, почти как сына. Я искренне надеюсь, что этот опыт больше никогда не повторится со мной, но Промес оставил след и многому научил меня как человека и как тренера», – сказал Абаскаль.