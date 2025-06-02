Ташуев: «Пусть Карпин принимает «Динамо», а я пойду в сборную России»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не против возглавить сборную России.

– Есть ли желание потренировать сборную?

– У меня же был такой вариант. Из-за ковида сорвалась работа в сборной Белоруссии. А мне было интересно принять этот вызов.

– Сейчас это еще актуально?

– Сборная – новый опыт. Я столько видел в футболе, столько учеников воспитал. В сборных – совсем другая аналитика, организация работы. Добиться результата с национальной командой… Пусть Карпин принимает «Динамо», а я пойду в сборную России. (Смеется.)