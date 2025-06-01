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РПЛ призвали провести следующий сезон с 15 командами

1 июня, 12:30
47

Агент, юрист Антон Смирнов подсказал РПЛ решение в вопросе определения участников следующего сезона.

  • «Химки» лишены лицензии.
  • Теперь РФС и РПЛ нужно решить, кто займет место «Химок».
  • Решение будет в ближайшие дни.

«Единственное правильное решение по РПЛ – это 15 клубов на следующий сезон. Нормальная тема. И не надо никого добавлять. Ну будет не 30 игр, а 28. Ну в каждом туре будет одна команда отдыхать, ничего страшного.

Но цирк с возвращением «Пари НН» после их вылета – это убийство футбола и спортивной составляющей во всех смыслах», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (47)
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Cleaner
1748782092
Придурок ты, Антон Смирнов, а не юрист!...((((((((((((((((
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Cleaner
1748782329
Слышал мнение, что нужно устроить переходные матчи ЕЖДУ ПРОИГРАВШИМИ свои СТЫКОВЫЕ ИГРЫ Пари НН и Уралом. Кто выиграет, тот и будет ШЕСТНАДЦАТЫМ в ПРЛ. По мне, так это САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ ВАРИАНТ.
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BRO_football
1748782664
Это бред проводить сезон с нечётным количеством команд. Такое только на уровне любительских команд встречается! Да и кому когда дадут отдохнуть, тоже не по спортивному принципы будет. Кто-то в 1 туре отдохнёт, кто-то 15-м, а кто-то в 28-м. Единственный выход, устроить золотой матч между Уралом и Пари НН за право войти в РПЛ. Ещё лучше - сместить стыки на одну позицию и дать право Оренбургу сыграть в стыковых матчах, а Пари НН занять место Химок в РПЛ. Но этот вариант уже потерян, хотя он был наиболее адекватным. Потому как в Первой лиге стыки сметили вниз, когда Черноморцу не выдали лицензию, и Сочи сыграл. А в РПЛ почему-то этого не сделали. И самое смешное, что РФС всё ещё молчит. Не знают что делать и как поступить! Правила по лицензированию клубов придумали, а кем заменить клуб, не прошедший лицензию, не придумали. Тут даже не важно было результаты стыков. Ну. выиграли бы Пари НН. Всё равно надо было решать, кого из проигравших команд Урал или Сочи брать в РПЛ на место Химок!
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Земля плоская
1748783089
Лучше оставить 14 команд, раз уж о химки убрать, то с их клубом-хозяином, сырдыхом вонючим вместе во 2 лигу обоих, стыдно за них, ой как стыдно!!!
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rash1959
1748789617
Страна полна такими с позволения сказать "юристами" во всех областях.. Не от этого ли в стране происходит то, что происходит.
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FFR
1748792300
Продать клуб Химки недорого ( чтобы погасил все долги) какому-нибудь миллиардеру, который любит футбол и оставить их.
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Black77718
1748793604
Ну тогда назначили бы ещё одни стыки Пари против Урала и всё,делов то.
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полиграф-шариков-yandex
1748838196
предлагаю отменить сезон, а высвободившиеся руки и ноги направить в сельхоз
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Gospod
1748865733
квлендарь будет ищуродован. Команд должоо быть 16. Модно устроить переходный турнир Факел, Оренбуог, Урал, пари. в 1 тур на лужникаж.. Вот быо бы зрелище!!
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Gospod
1748865775
Гончаренко специалист по проводам команд в ФНЛ!!
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