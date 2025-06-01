РПЛ призвали провести следующий сезон с 15 командами

Агент, юрист Антон Смирнов подсказал РПЛ решение в вопросе определения участников следующего сезона.
- «Химки» лишены лицензии.
- Теперь РФС и РПЛ нужно решить, кто займет место «Химок».
- Решение будет в ближайшие дни.
«Единственное правильное решение по РПЛ – это 15 клубов на следующий сезон. Нормальная тема. И не надо никого добавлять. Ну будет не 30 игр, а 28. Ну в каждом туре будет одна команда отдыхать, ничего страшного.
Но цирк с возвращением «Пари НН» после их вылета – это убийство футбола и спортивной составляющей во всех смыслах», – написал Смирнов.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова