Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Реакция Мостового на 5:0 в финале Лиги чемпионов

1 июня, 09:20
7

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от финала ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» (5:0).

«Я был приглашeн на одно мероприятие, посмотрел один тайм и с ужасом ушeл в перерыве. То, что сделал «Интер» в финале Лиги чемпионов, – полное безобразие. Не знаю, что с ними произошло. Может быть, узнаем это после матча. Может, их отравили. Кроме Тюрама, который как-то цеплялся, старался, остальные были пешеходами. Больше всего возмутило, что «Интер» при счeте 0:1 и 0:2 вставал и катал мяч сзади, который потом терял.

Я расстроен не футболом, а финалом. Сразу появляется вопрос: «Зачем «Интер» играл в финале Лиги чемпионов?» Если бы вышла «Барселона», она бы играла лучше на фоне такой беспомощности. Складывалось впечатление, что у «Интера» просто не было сил. И это мы говорим об «Интере», а не о команде, которая случайно прошла в финал Лиги чемпионов. Так нельзя играть!

Что касается игры Дуэ, когда выходишь на поле и соперник имитирует игру в футбол, можешь делать всe что хочешь. Дуэ же мы увидели не в первый раз, он до этого хорошо играл за «ПСЖ». Парижане делали то, что должны были делать. Что ответят игроки «Интера» на вопрос, что они делали?

У меня складывалось впечатление, что они вчера сыграли тяжeлый матч, а сегодня их снова заставили выйти на поле. Мы видели много финалов различных турниров, так нельзя играть. Даже не знаю, какое слово подобрать. Сколько миллионов было потрачено на трансферы, и сколько лет прошло. Наконец-то «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов», – сказал Мостовой.

  • «Интер» проиграл финал ЛЧ и в 2023 году.
  • Также в этом сезоне миланцы не взяли скудетто.
  • «ПСЖ» взял ЛЧ впервые.

Еще по теме:
Болельщиков «Спартака» арестовали и оштрафовали на финале ЛЧ 14
Хабиб на финале ЛЧ пригрозил избить всемирно известного блогера 1
Черчесов – о финале Лиги чемпионов: «Интер» закатали в асфальт» 1
Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Интер ПСЖ Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pasha-ansh@mail.ru
1748760287
"царёк" забыл добаыить,что если бы я играл за Интер то мы бы вынесли ПСЖ
Ответить
Mladiс
1748763976
Знатный договорняк
Ответить
Cleaner
1748767671
Мостовой: - я ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ, ЗНАЛ!!!
Ответить
Play
1748772709
У Интера и полуфинал был сложнее, и в чемпионате борьба до последнего тура. Разумеется ПСЖ был куда свежее.
Ответить
PushkaStrashnaya
1748773012
Ничего страшного, Интер уставшим выглядел. ПСЖ с трофеем долгожданным.
Ответить
гууд
1748775849
Ну Санечек не переживай, тебе то не то что финалы чемпионат караганды то не светит. Бубнов на минималках)))
Ответить
SLADE2019
1748850175
Как то неуважительно к футболистам, г-н Мостовой. Тебе ли не знать и не помнить о том, что футбол это игра, которая может с самого начала тупо не пойти, что и было в финале. и что значит фраза - зачем они в финал выходили? А ты зачем заграницей столько играл, упирался (хотя здесь другое слово напрашивается) и ни одного титула не выиграл?
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Ямаль определил лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
Вчера, 21:09
ВидеоСафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Вчера, 17:17
3
Внесены изменения в правило о двойном касании при пенальти
Вчера, 16:29
2
Хвиче пообещали государственный орден в Грузии
Вчера, 14:28
11
Гвардиола прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Вчера, 13:58
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
Вчера, 13:40
Луис Энрике вступил в перепалку с журналисткой после финала Лиги чемпионов
Вчера, 09:31
Карпин оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов: «Окей, и?»
Вчера, 00:59
13
ВидеоМакрон персонально похвалил Хвичу после победы в ЛЧ
2 июня
4 игрока «Интера» получили колы от Бубнова за финал ЛЧ
2 июня
1
ВидеоСафонова на праздновании победы в ЛЧ представили как «гиганта из Краснодара»
2 июня
2
«Я единственный идиот»: только один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после 0:5
2 июня
9
Болельщиков «Спартака» арестовали и оштрафовали на финале ЛЧ
2 июня
14
ВидеоХабиб на финале ЛЧ пригрозил избить всемирно известного блогера
2 июня
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги чемпионов
2 июня
1
Участник финала ЛЧ получил от Бубнова оценку «5+++»
2 июня
1
Реакция Хабиба на победу Сафонова в Лиге чемпионов
2 июня
ВидеоМакрон пожал руку Сафонову после победы «ПСЖ» в ЛЧ
1 июня
13
ФотоУЕФА назвал лучшего игрока сезона Лиги чемпионов
1 июня
5
В сборной России оценили вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
1 июня
1
Семин – о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Это говорит, что РПЛ играет огромное значение в Европе»
1 июня
5
Черчесов – о финале Лиги чемпионов: «Интер» закатали в асфальт»
1 июня
1
Мостовой: «Интер» сыграл в финале ЛЧ так, будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско»
1 июня
11
Видео«Вперед, «Анжи»!»: Хабиб встретился с Это’О на финале ЛЧ
1 июня
1
Хвича прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
1 июня
1
ВидеоЭнрике не поддался на провокацию Хабиба после финала Лиги чемпионов
1 июня
Роналдо, Буффон, Златан и другие великие игроки, которых Сафонов опередил по количеству титулов ЛЧ
1 июня
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 