Рабинер перечислил причины, почему «Интер» в финале ЛЧ оказался «таким жалким»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер дал свой анализ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» (5:0).

«Если разбирать, почему «Интер» в финале оказался таким жалким, мне видится шесть причин.

1. Моральный надлом после очень обидной домашней ничьей с «Лацио» и отданного в предпоследнем туре своими руками чемпионства. С ходу отставить это в сторону и переключиться на ЛЧ не удалось. Ноль трофеев в отличном в целом сезоне – это очень обидно.

2. Явно недолеченный и не похожий на себя Лаутаро Мартинес. В нашем разговоре с Семиным накануне Юрий Палыч справедливо назвал его (правда, перепутал иностранные фамилии, как Фарфана – Форланом, и сказал – Мартинелли) ключевым игроком «Интера», от которого многое будет зависеть. На ноги-то его поставили, но он был бледной тенью себя. Так у миланцев стало минус один.

3. Совершенно не готовый сейчас к матчам такого уровня Павар. На решении Индзаги поставить его наверняка сказались французский паспорт (против своих будет заведен), в прошлом игра за «Баварию» на этом стадионе и опыт финала ЧМ. Но все это – гарнир. А основного блюда – уровня готовности после двух серьезных травм в этом сезоне – не было. Минус два.

4. «Физика». Париж свои вопросы в Лиге 1 решил давным-давно, и Луис Энрике мог ротировать состав уже Бог знает сколько времени. У Индзаги такой возможности не было, а известно, что сил у тебя тем меньше, чем больше ты проигрываешь. Все идет от головы. Отсюда и ощущение, что «Интер» еле ползал.

5. Луис Энрике после матча был в восторге от того, как все без исключения игроки (он особенно отметил Дембеле, который вгрызался в Зоммера и Ачерби) выполнили установку по прессингу. Не то что никто не выпал – все перевыполнили! А когда одна команда в 11 человек прессингует, а другая играет, по сути, вдевятером и не готова ни физически, ни психологически – ну, вы понимаете.

6. Неудачные замены: Залевски сразу схватил желтую, Биссек – сломался и был заменен. А после очередных замен и перестройки схемы на 4-3-3 тут же случился третий гол. И все, «Интер» рассыпался на кусочки», – написал Рабинер.