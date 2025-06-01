Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер перечислил причины, почему «Интер» в финале ЛЧ оказался «таким жалким»

Рабинер перечислил причины, почему «Интер» в финале ЛЧ оказался «таким жалким»

1 июня, 09:09
1

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер дал свой анализ финала Лиги чемпионов «ПСЖ»«Интер» (5:0).

«Если разбирать, почему «Интер» в финале оказался таким жалким, мне видится шесть причин.

1. Моральный надлом после очень обидной домашней ничьей с «Лацио» и отданного в предпоследнем туре своими руками чемпионства. С ходу отставить это в сторону и переключиться на ЛЧ не удалось. Ноль трофеев в отличном в целом сезоне – это очень обидно.

2. Явно недолеченный и не похожий на себя Лаутаро Мартинес. В нашем разговоре с Семиным накануне Юрий Палыч справедливо назвал его (правда, перепутал иностранные фамилии, как Фарфана – Форланом, и сказал – Мартинелли) ключевым игроком «Интера», от которого многое будет зависеть. На ноги-то его поставили, но он был бледной тенью себя. Так у миланцев стало минус один.

3. Совершенно не готовый сейчас к матчам такого уровня Павар. На решении Индзаги поставить его наверняка сказались французский паспорт (против своих будет заведен), в прошлом игра за «Баварию» на этом стадионе и опыт финала ЧМ. Но все это – гарнир. А основного блюда – уровня готовности после двух серьезных травм в этом сезоне – не было. Минус два.

4. «Физика». Париж свои вопросы в Лиге 1 решил давным-давно, и Луис Энрике мог ротировать состав уже Бог знает сколько времени. У Индзаги такой возможности не было, а известно, что сил у тебя тем меньше, чем больше ты проигрываешь. Все идет от головы. Отсюда и ощущение, что «Интер» еле ползал.

5. Луис Энрике после матча был в восторге от того, как все без исключения игроки (он особенно отметил Дембеле, который вгрызался в Зоммера и Ачерби) выполнили установку по прессингу. Не то что никто не выпал – все перевыполнили! А когда одна команда в 11 человек прессингует, а другая играет, по сути, вдевятером и не готова ни физически, ни психологически – ну, вы понимаете.

6. Неудачные замены: Залевски сразу схватил желтую, Биссек – сломался и был заменен. А после очередных замен и перестройки схемы на 4-3-3 тут же случился третий гол. И все, «Интер» рассыпался на кусочки», – написал Рабинер.

  • «Интер» проиграл финал ЛЧ и в 2023 году.
  • Также в этом сезоне миланцы не взяли скудетто.
  • «ПСЖ» взял ЛЧ впервые.

Еще по теме:
Болельщиков «Спартака» арестовали и оштрафовали на финале ЛЧ 14
Хабиб на финале ЛЧ пригрозил избить всемирно известного блогера 1
Черчесов – о финале Лиги чемпионов: «Интер» закатали в асфальт» 1
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Лига чемпионов Италия. Серия А Интер ПСЖ
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1748764917
Интер и так прыгнул выше головы. Какие тут причины искать.У них слабый состав для таких стадий. Хотя я ожидал от них автобус, но они и этого не смогли поставить.
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Ямаль определил лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
Вчера, 21:09
ВидеоСафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Вчера, 17:17
3
Внесены изменения в правило о двойном касании при пенальти
Вчера, 16:29
2
Хвиче пообещали государственный орден в Грузии
Вчера, 14:28
11
Гвардиола прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Вчера, 13:58
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
Вчера, 13:40
Луис Энрике вступил в перепалку с журналисткой после финала Лиги чемпионов
Вчера, 09:31
Карпин оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов: «Окей, и?»
Вчера, 00:59
13
ВидеоМакрон персонально похвалил Хвичу после победы в ЛЧ
2 июня
4 игрока «Интера» получили колы от Бубнова за финал ЛЧ
2 июня
1
ВидеоСафонова на праздновании победы в ЛЧ представили как «гиганта из Краснодара»
2 июня
2
«Я единственный идиот»: только один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после 0:5
2 июня
9
Болельщиков «Спартака» арестовали и оштрафовали на финале ЛЧ
2 июня
14
ВидеоХабиб на финале ЛЧ пригрозил избить всемирно известного блогера
2 июня
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги чемпионов
2 июня
1
Участник финала ЛЧ получил от Бубнова оценку «5+++»
2 июня
1
Реакция Хабиба на победу Сафонова в Лиге чемпионов
2 июня
ВидеоМакрон пожал руку Сафонову после победы «ПСЖ» в ЛЧ
1 июня
13
ФотоУЕФА назвал лучшего игрока сезона Лиги чемпионов
1 июня
5
В сборной России оценили вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
1 июня
1
Семин – о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Это говорит, что РПЛ играет огромное значение в Европе»
1 июня
5
Черчесов – о финале Лиги чемпионов: «Интер» закатали в асфальт»
1 июня
1
Мостовой: «Интер» сыграл в финале ЛЧ так, будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско»
1 июня
11
Видео«Вперед, «Анжи»!»: Хабиб встретился с Это’О на финале ЛЧ
1 июня
1
Хвича прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
1 июня
1
ВидеоЭнрике не поддался на провокацию Хабиба после финала Лиги чемпионов
1 июня
Роналдо, Буффон, Златан и другие великие игроки, которых Сафонов опередил по количеству титулов ЛЧ
1 июня
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 