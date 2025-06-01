Журавель разочарован 5:0 «ПСЖ» против «Интера»: «Нафиг такие финалы»

Комментатору «Матч ТВ» Тимуру Журавелю не понравился финал ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» (5:0).

«Да ну, нафиг такие финалы, на которые приезжает только одна команда. Судя по видосам Сафонова, двусторонка на базе «ПСЖ» соревновательнее, чем этот финал.

И я знаю, где сегодня столько же разбитых телевизоров как в Милане – в Барсе: и эти чуваки не пустили нас в финал, который мог стать великим, а не вот таким.

Краснодар и Тбилиси сегодня тоже гуляют и это круто! Великая команда сделала счастливыми много городов», – написал Журавель.