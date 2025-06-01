Реакция Стогниенко на массовый сбой Okko во время финала ЛЧ

Комментатор, глава спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко отреагировал на сбой во время трансляции финала Лиги чемпионов.

«Ребята, не буду удалять комментарии недовольных, у кого были проблемы с трансляцией в первом тайме (кроме пары совсем уж полных неадекватов).

Мне жаль, что так получилось. Нормальным людям приношу извинения (хотя понимаю, что это вряд ли поможет)» – написал Стогниенко.