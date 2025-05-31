Селюк – о Гончаренко: «Ему должно быть стыдно за такую работу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко. Сегодня нижегородцы дома в ответном стыковом матче за место в РПЛ проиграли «Сочи» (1:3). В первой игре «Пари НН» победил 2:1.

«С большой долей вероятности «Пари НН» оставят в РПЛ благодаря «Химкам», но по спортивному принципу Гончаренко вылетел с «Пари НН». В прошлом году он вылетел с «Уралом».

Виктор Михайлович должен извиниться, что не справился, и покинуть свой пост. Ему должно быть стыдно за такую работу. Если руководители оставят Гончаренко, значит они возьмут часть вины на себя», – сказал Селюк.