Гончаренко прокомментировал свое будущее в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко выразил надежду, что команда будет иметь прописку в РПЛ. Сегодня нижегородцы дома проиграли в ответном стыковом матче «Сочи» со счетом 1:3.

«Давайте дождемся, что будет с командой. Хотелось бы, чтобы этот прекрасный город и стадион имели прописку в РПЛ. Сейчас подъем футбола, народ всe больше приходит на матчи.

Что касается моей судьбы, давайте на холодную голову будем это решать. Давайте пока будем говорить о команде», – сказал Гончаренко.