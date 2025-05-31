Гончаренко прокомментировал свое будущее в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко выразил надежду, что команда будет иметь прописку в РПЛ. Сегодня нижегородцы дома проиграли в ответном стыковом матче «Сочи» со счетом 1:3.
«Давайте дождемся, что будет с командой. Хотелось бы, чтобы этот прекрасный город и стадион имели прописку в РПЛ. Сейчас подъем футбола, народ всe больше приходит на матчи.
Что касается моей судьбы, давайте на холодную голову будем это решать. Давайте пока будем говорить о команде», – сказал Гончаренко.
- Гол у «Пари НН» забил с пенальти на 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли. У «Сочи» отличились Кирилл Заика на 21-й минуте и Мартин Крамарич на 45+4-й (с пенальти) и 45+7-й.
- В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1.
- «Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
Источник: «Матч ТВ»