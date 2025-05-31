Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко. Сегодня команда проиграла «Сочи» (1:3) в Нижнем Новгороде в ответном стыковом матче за место в РПЛ. В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1.

«Эта тема не обсуждается. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается. Мы проанализируем итоги сезона. Но пока говорить про будущее Гончаренко преждевременно.

Когда пройдет совет директоров? Нет пока даты. Может пройти в любой момент», – сказал Мелик-Гусейнов.