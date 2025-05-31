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Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Гончаренко

31 мая 2025, 20:35
5

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко. Сегодня команда проиграла «Сочи» (1:3) в Нижнем Новгороде в ответном стыковом матче за место в РПЛ. В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1.

«Эта тема не обсуждается. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается. Мы проанализируем итоги сезона. Но пока говорить про будущее Гончаренко преждевременно.

Когда пройдет совет директоров? Нет пока даты. Может пройти в любой момент», – сказал Мелик-Гусейнов.

  • «Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
  • Гончаренко возглавляет нижегородскую команду с октября прошлого года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Сочи Нижний Новгород Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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FFR
1748715913
Что-то мутит этот армянин с азербайджанской фамилией. Ты генеральный директор, или хрен знает кто?
Ответить
BRO_football
1748716342
Тебя надо гнать из Пари НН, а не Гончаренко! Из-за тебя весь бардак в клубе!
Ответить
nemolod
1748719665
Все ждут решения от РФС - кто будет в РПЛ вместо Химки и от этого будет зависеть будущее Гончаренко!
Ответить
balam
1748772008
заберите галактиона взад
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Strig
1748800814
пари медленно парит в лучшую лигу мира! УРА!
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