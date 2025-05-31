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  • Карпин ответил на вопрос о конфликтах с Дзюбой, Глушенковым и Мостовым

Карпин ответил на вопрос о конфликтах с Дзюбой, Глушенковым и Мостовым

31 мая 2025, 18:38
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что у него нет конфликтов с игроками, которых он не привлекает в национальную команду.

– У вас сложился образ резкого, прямого человека. Вокруг вас много того, что пресса называет конфликтами. С Дзюбой, Александром Мостовым, Глушенковым – это только те, кто навскидку пришли на ум. Почему так получается? Нет ли желания как-то сгладить углы?

А где был конфликт? Или что я такого сказал, что вызвало конфликт? Если вы найдете хоть одну фразу – окей, я приму это. Допустим, с Глушенковым какой был конфликт?

– Вы говорите про публичность. Публично ничего не было, но информация о конфликтах идет постоянно.

– Какая? От кого?

– Хорошо, была история, которая вылезла в СМИ, когда вы вроде бы сказали Дзюбе или он вам: «Я поправлю тебе панамку».

– Вот именно. Даже никто не знает, кто кому чего сказал. Кто это сказал, где это сказал, как это сказал? Что вообще значит «конфликт»?

– Напряженность отношений с людьми.

– Почему?

– Потому что есть несогласие.

– Окей, ты несогласен со мной? Ну, допустим несогласен. Но это твои проблемы. Или мои проблемы. Но в чем конфликт-то? Если у нас разные взгляды на что-то, это обязательно конфликт? Да, я тебя, например, не вызываю в сборную, у тебя со мной конфликт.

– Скорее, вы мне не нравитесь.

– Мне вообще по барабану нравлюсь я тебе или нет. В чем конфликт? Я – руководитель, тренер. Исходя из понимания, как будет лучше команде и для того, чтобы достигнуть результата, я принимаю решения, которые кому-то не нравятся. Это нормально, в футбольной команде – тем более. Потому что одновременно могут играть только 11 игроков.

И я, как тренер, все время вынужден принимать непопулярные для кого-то решения. И получается, что не поставил в состав – конфликт. Не вызвал в сборную – конфликт. А у кого конфликт? Точно не у меня.

  • Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
  • 6 июня национальная команда сыграет в Москве с Нигерией, а 10 июня встретится с Беларусью в Минске.

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Источник: «Комсомольская правда»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Зенит Россия Дзюба Артем Глушенков Максим Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Цугундeр
1748706613
kurat kõigile)))
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rammax fcsm
1748707760
Ёп_т-пряжка всегда отвечает на вопрос вопросами... тупая шпрота...
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NewLife
1748707806
Этот журнашлюх непрофессиональный не умеет задавать правильные вопросы и выглядит упрямым дебилом на фоне Валеры))
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sochi-2013
1748719756
– У(о) вас( ББР прав, В не заслужил) сложился образ самовлюбленного инфантила, которому плевать на результат, лишь бы не пострадало раздутое эго.
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САНЁК17
1748722485
Журналист без яйца пошел к Карпину
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bashnat013
1748755198
А вообще журналисты хоть спасибо сказали Карпину что он их уму разуму учит и воспитывает
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