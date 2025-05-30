Комличенко рассказал о ярости Карпина

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об эмоциях экс-тренера желто-синих Валерия Карпина.
– Карпин тебя часто подкалывал?
– Любя. Футбольные подколы.
– За это время Карпин на тебя кричал реально?
– Да, было жестко, была и критика, и мне было немного стыдно, потому что не выполнял то, что я мог сделать, то, что он требовал. А требовал он не суперсложные вещи – где‑то добежать.
Это стыдно, потому так прозвучало из его уст. И я ощутил на себе, мне было немного стыдно. Он говорит: «Ты, как лидер, должен показывать всем своим примером, ты должен добегать». А я не добежал и понимал это.
– Один на один разговор был?
– Да. Но и при команде тоже было иногда. Видео показывал на теориях.
– Карпин в ярости – страшный человек?
– Очень, прям жестко. Бывало, бутылки летали.
– Когда его удалили после поражения от «Краснодара»? А еще и в раздевалках летали?
– Да, может быть. Могут в перерыве летать бутылки. Мы можем даже вести 2:0 к перерыву, и он все равно может быть в ярости из‑за какого‑то там мини‑момента.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России. Также он возглавля желто-синих в 2017–2021 годах
- Контракт Карпина с РФС рассчитан до лета 2028 года.
- Ожидается, что он может также возглавить «Динамо» после матчей сборной России в июне.