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Комличенко рассказал о ярости Карпина

30 мая 2025, 13:24
1

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об эмоциях экс-тренера желто-синих Валерия Карпина.

– Карпин тебя часто подкалывал?

– Любя. Футбольные подколы.

– За это время Карпин на тебя кричал реально?

– Да, было жестко, была и критика, и мне было немного стыдно, потому что не выполнял то, что я мог сделать, то, что он требовал. А требовал он не суперсложные вещи – где‑то добежать.

Это стыдно, потому так прозвучало из его уст. И я ощутил на себе, мне было немного стыдно. Он говорит: «Ты, как лидер, должен показывать всем своим примером, ты должен добегать». А я не добежал и понимал это.

– Один на один разговор был?

– Да. Но и при команде тоже было иногда. Видео показывал на теориях.

– Карпин в ярости – страшный человек?

– Очень, прям жестко. Бывало, бутылки летали.

– Когда его удалили после поражения от «Краснодара»? А еще и в раздевалках летали?

– Да, может быть. Могут в перерыве летать бутылки. Мы можем даже вести 2:0 к перерыву, и он все равно может быть в ярости из‑за какого‑то там мини‑момента.

  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России. Также он возглавля желто-синих в 2017–2021 годах
  • Контракт Карпина с РФС рассчитан до лета 2028 года.
  • Ожидается, что он может также возглавить «Динамо» после матчей сборной России в июне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Комличенко Николай Карпин Валерий
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