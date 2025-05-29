Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Семшов выбрал разочарование сезона в РПЛ

Вчера, 23:39
1

Игорь Семшов рассказал, что его разочаровало в сезоне РПЛ-2024/25.

«Разочарование сезона – «Химки», которые бесславно закончили выступление в РПЛ. Не по спортивному принципу...

Но все давно накапливалось и к этому шло. Клуб с хорошим подбором футболистов и инфраструктурой, насколько я понимаю, прекратит свое существование», – заявил Семшов.

  • Подмосковная команда в среду лишилась шансов на лицензирование в РПЛ из-за долгов.
  • «Химки» финишировали в чемпионате на 12-м месте.

Еще по теме:
Семшов объяснил спад зенитовца Глушенкова 2
Семшов обратился к Станковичу 11
Семшов оценил эмоциональное заявление Тикнизяна 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Семшов Игорь
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1748551878
А по мне,так "Динамо".Много обещали,вспыхивали и уныло погасли.А чему удивляться,в случае с "Химками",не очень понимаю.Скорее-закономерный финал.
Ответить
Главные новости
Семак назвал любимых футболистов в современной истории «Зенита»
00:24
1
«Манчестер Сити» нашел замену для Де Брюйне во Франции
Вчера, 23:47
Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет
Вчера, 23:31
Черданцев объяснил, почему не считает сезон «Спартака» провальным
Вчера, 23:23
5
«Милан» уволил главного тренера
Вчера, 23:11
Сафонов рассказал о подготовке «ПСЖ» к финалу Лиги чемпионов
Вчера, 22:58
2
Быстров пошутил о переносе 100-летия «Зенита» на следующий сезон
Вчера, 22:49
3
Денисов учинил грандиозный скандал на матче детей
Вчера, 22:35
4
Сперцян не перейдет в «Лидс»: подробности
Вчера, 22:31
7
«Манчестер Юнайтед» предложит «Наполи» обмен форвардами
Вчера, 22:19
1
Все новости
Все новости
Появился новый претендент на Сперцяна
Вчера, 23:57
1
Семшов выбрал разочарование сезона в РПЛ
Вчера, 23:39
1
Быстров пошутил о переносе 100-летия «Зенита» на следующий сезон
Вчера, 22:49
3
Селюк осудил клубы РПЛ из-за «Химок»: «Они танцевали на костях»
Вчера, 22:42
5
Денисов учинил грандиозный скандал на матче детей
Вчера, 22:35
4
Сперцян не перейдет в «Лидс»: подробности
Вчера, 22:31
7
Червиченко высмеял «Зенит»
Вчера, 21:59
6
Василий Березуцкий ответил на вопрос о желании поработать в РПЛ
Вчера, 21:35
В «Зените» прокомментировали изменение заявления о задачах на сезон
Вчера, 21:00
8
Газзаев проанализировал дебютный сезон Станковича в «Спартаке»
Вчера, 20:40
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
Вчера, 20:16
Черданцев объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом
Вчера, 19:57
15
Губерниев – о продлении контракта Станковича со «Спартаком»: «Не в коня корм»
Вчера, 19:47
20
«Зенит» может купить бразильского форварда за 15 миллионов
Вчера, 19:37
15
ФотоОсинькин получил награду от губернатора Федорищева
Вчера, 19:23
1
Кононов – об амбициях «Торпедо»: «Стать чемпионом России!»
Вчера, 18:56
6
Червиченко объяснил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»
Вчера, 18:25
12
Мостовой определил лучшего игрока сезона РПЛ
Вчера, 18:15
5
Стало известно, с каким московским клубом договаривается Бакаев
Вчера, 17:57
Ташуев – об отставке: «Жертвую собой, чтобы помочь «Ахмату»
Вчера, 17:46
3
«Зенит» официально сообщил, что юбилейный не минувший, а будущий сезон
Вчера, 17:25
73
Быстров призвал найти виновных в упущенном чемпионстве «Зенита»: «Кто-то должен понести ответственность»
Вчера, 17:15
20
Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно»
Вчера, 16:55
16
Названа средняя зарплата игроков РПЛ
Вчера, 16:45
9
ФотоTransfermarkt выбрал лучшего тренера сезона в РПЛ
Вчера, 16:37
6
Фото«Зенит» запустил мультимедийную сагу о Семаге и его воинах
Вчера, 16:20
25
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
Вчера, 16:11
2
ФотоTransfermarkt назвал лучшего молодого игрока РПЛ в сезоне
Вчера, 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 