Семшов выбрал разочарование сезона в РПЛ

Игорь Семшов рассказал, что его разочаровало в сезоне РПЛ-2024/25.
«Разочарование сезона – «Химки», которые бесславно закончили выступление в РПЛ. Не по спортивному принципу...
Но все давно накапливалось и к этому шло. Клуб с хорошим подбором футболистов и инфраструктурой, насколько я понимаю, прекратит свое существование», – заявил Семшов.
- Подмосковная команда в среду лишилась шансов на лицензирование в РПЛ из-за долгов.
- «Химки» финишировали в чемпионате на 12-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»