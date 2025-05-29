Семшов выбрал разочарование сезона в РПЛ

Игорь Семшов рассказал, что его разочаровало в сезоне РПЛ-2024/25.

«Разочарование сезона – «Химки», которые бесславно закончили выступление в РПЛ. Не по спортивному принципу...

Но все давно накапливалось и к этому шло. Клуб с хорошим подбором футболистов и инфраструктурой, насколько я понимаю, прекратит свое существование», – заявил Семшов.