Газзаев выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «Где его титулы?»

Валерий Газзаев считает, что «Динамо» не стоит приглашать Валерия Карпина.

Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.

Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.

Столичная команда финишировала в РПЛ на 5-м месте.

«Вообще, на мой взгляд, на первое место будут претендовать четыре команды – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Почему в моем списке нет «Динамо»? Не до конца понимаю решения клубного руководства пригласить на тренерский пост Валерия Карпина.

Какие цели ставят бело-голубые? Если речь идет исключительно о чемпионстве, то возникают вопросы.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, какой у него за плечами опыт побед в больших турнирах? Где титулы?

Да, его «Ростов» в последние годы выглядел весьма симпатично, отбирал очки у лидеров. Но вы меня никогда не переубедите в одном: работа тренера – это прежде всего результат и достижения.

И второй немаловажный момент. Если «Динамо» не хочет или не может пригласить тренера, выигрывавшего титулы, то надо думать о традициях, преемственности.

Романцев играл в «Спартаке», потом успешно его тренировал. Семин выступал в «Локомотиве», а позже сделал железнодорожников чемпионами страны. Семак несколько сезонов защищал цвета «Зенита». Став тренером, он шесть раз выигрывал с питерцами национальное первенство.

Понимаете,я о чем я? О преемственности и традициях. Сейчас в «Динамо» решили позвать бывшего спартаковца. Ну что ж. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Газзаев.