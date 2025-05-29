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  • Газзаев выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «Где его титулы?»

Газзаев выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «Где его титулы?»

Сегодня, 12:30
4

Валерий Газзаев считает, что «Динамо» не стоит приглашать Валерия Карпина.

  • Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.
  • Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
  • Столичная команда финишировала в РПЛ на 5-м месте.

«Вообще, на мой взгляд, на первое место будут претендовать четыре команды – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Почему в моем списке нет «Динамо»? Не до конца понимаю решения клубного руководства пригласить на тренерский пост Валерия Карпина.

Какие цели ставят бело-голубые? Если речь идет исключительно о чемпионстве, то возникают вопросы.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, какой у него за плечами опыт побед в больших турнирах? Где титулы?

Да, его «Ростов» в последние годы выглядел весьма симпатично, отбирал очки у лидеров. Но вы меня никогда не переубедите в одном: работа тренера – это прежде всего результат и достижения.

И второй немаловажный момент. Если «Динамо» не хочет или не может пригласить тренера, выигрывавшего титулы, то надо думать о традициях, преемственности.

Романцев играл в «Спартаке», потом успешно его тренировал. Семин выступал в «Локомотиве», а позже сделал железнодорожников чемпионами страны. Семак несколько сезонов защищал цвета «Зенита». Став тренером, он шесть раз выигрывал с питерцами национальное первенство.

Понимаете,я о чем я? О преемственности и традициях. Сейчас в «Динамо» решили позвать бывшего спартаковца. Ну что ж. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Газзаев Валерий Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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Блямба
1748511338
Пёс в думе совсем рёхнулся
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АК 68
1748511600
У Мусаева тоже не было титулов, а Семак в зенит приходил с титулами?
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FFR
1748511605
Я лично соглашусь с Газзаевом.
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Интерес
1748511768
Ни на что ты повлиять не сможешь. В "Динамо" проблема не в главном тренере,а в руководстве.Оно меняется,становится всё более бесцветным,непредсказуемым и скандальным в своих решениях.Но при этом такое ощущение,что у них есть общее:они бояться успеха собственной команды,или он лишает их выгодного положения и финансовых преференций. Можно подумать,что все перечисленные пришли в победоносные команды на гребне успеха,а не добились их именно на этом поприще.А тренер и футболист-это разные профессии,о чём вы сами любите говорить.Желательна преемственность(греет душу),но в наше время всезнающих "топ-менагеров" условие необязательное,и ничего не гарантирующее.
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