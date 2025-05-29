Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев встал на защиту Семака: «О каком увольнении вообще может идти речь?»

Газзаев встал на защиту Семака: «О каком увольнении вообще может идти речь?»

Сегодня, 12:07
6

Валерий Газзаев считает, что Сергей Семак не заслуживает отставку с поста главного тренера «Зенита».

  • Петербуржцы впервые с 2018 года не выиграли РПЛ.
  • Они уступили чемпионский титул «Краснодару».

«Не скрою, меня возмущают разговоры о том, что Семак исчерпал себя в «Зените» и что его пора менять. Так могут рассуждать только завистники или люди, смотрящие футбол с вертолета.

Один раз выиграть чемпионат сложно, но можно. А Сергей Богданыч не только просто повторил успех, но и шесть лет подряд был на вершине! Пойдите повторите!

Да и в этом сезоне «Зенит» был близок к титулу. Отставание от «Краснодара» – всего одно очко. Так о каком увольнении вообще может идти речь?

Говорят, что Семак шесть раз брал титул только благодаря бюджету «Зенита»? Постойте. А разве тот же «Спартак» гораздо беднее? В сезоне красно-белые потратили на трансферы 60 миллионов. 60. И каков результат? На каком месте завершил чемпионат Станкович? Где он?

Поэтому сводить успехи Семака исключительно к возможностям клуба, на мой взгляд, слишком поверхностно и непрофессионально», – сказал Газзаев.

Еще по теме:
Газзаев выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «Где его титулы?» 4
Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА 5
Вагнер Лав на матче легенд ЦСКА поклонился Гинеру и поцеловал руку Газзаева 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1748510659
в Москве особенно рады видеть слабый Зенит поэтому все выступают в защиту Семака
Ответить
Интерес
1748510994
Семака никому не надо защищать.Во-первых,это бесперспективно,в связи с отсутствием влияния кого бы то ни было на хозяина недр и "Зенита".А,во-вторых,"ах,оставьте ненужные споры,я себе уже всё доказал"... Кто не приемлет естественного хода событий и неизбежной стагнации любого ранее успешного организма(пример хотя бы 15 места МЮ) и 17 места Тоттена),тот уволить может.
Ответить
ScarlettOgusania
1748511684
усатый пёс делает вид, будто не понимает, что бом.жи брали титулы благодаря "кабинетным играм", поскольку все руководящие посты в РФС, ЭСК и КДК занимают ставленники из Лахта-центра (конфликт интересов налицо), и комплектованию команды антироссийскими бразилами (на поле латышонок в воротах + 10 бразилов!), которых натурализуют, а они даже за нашу сборную играть не хотят... чтобы побеждать в РПЛ достаточно возглавить эту "движуху"... про "гения" Сельдереича и его 14 помощниках говорить не буду, про них болелы зенита выговорились на бомбе...)
Ответить
Главные новости
Газзаев выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «Где его титулы?»
12:30
4
Стало известно, на что Хвича потратил первую зарплату в «Локомотиве»
12:23
1
Газзаев встал на защиту Семака: «О каком увольнении вообще может идти речь?»
12:07
6
«Зенит» получил конкретное предложение по Венделу
11:52
3
Канчельскис дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде
11:42
2
«Реал» пытается сорвать 150-миллионный трансфер «Ливерпуля»
11:34
Клуб Первой лиги рассматривает Юрана и еще двух тренеров
11:25
Промес описал Россию: «Это не только холод и снег»
11:17
5
Миранчук прокомментировал победу «Атланты» над «Орландо» с его 1+1
10:46
«Спартак» готов потратить 10 миллионов на уругвайского защитника
10:30
11
Все новости
Все новости
Путина хотят пригласить на финал Медиалиги
12:15
2
Промес описал Россию: «Это не только холод и снег»
11:17
5
Тюкавин высказался о продлении контракта с «Динамо»
10:57
3
«Спартак» готов потратить 10 миллионов на уругвайского защитника
10:30
11
Ташуев – после ухода из «Ахмата»: «Больше не хочу брать команды на 16‑х местах»
09:55
9
Нобоа отреагировал на упущенное чемпионство «Зенита»
09:33
5
Агент Шпинев назвал единственного президента «Локомотива», которого боялись
09:18
2
Червиченко высказался о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ
08:56
16
Раскрыта зарплата Комличенко в «Локомотиве»
08:16
10
«Локомотив» ответил на первое предложение «Црвены Звезды» по Тикнизяну
07:35
Комличенко выбрал «Локомотив» вместо «Спартака» по трем причинам
01:19
24
Четыре тренера готовы возглавить «Ахмат»
00:45
9
Комличенко договорился с московским клубом
00:18
5
Президент «Урала» Иванов отреагировал на отставку тренера «Ахмата»
Вчера, 23:45
3
«Краснодар» определился с заменой для Сперцяна
Вчера, 23:23
7
Морено высказался о поражении «Сочи» от «Пари НН»
Вчера, 23:11
7
Гончаренко прокомментировал волевую победу «Пари НН» над «Сочи»
Вчера, 22:55
Реакция Мостового на исключение «Химок» из РПЛ
Вчера, 22:44
8
Экс-зенитовец Кришито охарактеризовал Семака
Вчера, 22:33
3
Бородюк оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем
Вчера, 22:22
2
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к Осипенко
Вчера, 22:02
2
Президент «Урала» Иванов одним словом описал судейство в матче с «Ахматом»
Вчера, 21:43
5
Переходные матчи. «Пари НН» добыл волевую победу над «Сочи» (2:1), играя в большинстве с 38-й минуты
Вчера, 21:27
5
Губерниев обрадовался исключению «Химок» из РПЛ
Вчера, 21:15
11
Тренер «Урала» ответил на вопросы о судействе в матче с «Ахматом»
Вчера, 21:00
1
Агент Тюкавина сказал, когда форвард уедет в Европу: «Можете скринить»
Вчера, 20:48
4
Ташуев объяснил, почему ушел из «Ахмата» посреди стыков
Вчера, 20:36
4
Сперцян готов перейти в «Лидс», но при одном условии
Вчера, 20:27
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 