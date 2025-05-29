Канчельскис дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде

Андрей Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» продавать нападающего Манфреда Угальде.

«Угальде надо продавать, пока им интересуются. Он стал лучшим бомбардиром, 17 мячей – это хороший показатель для нападающего РПЛ.

Если его хотят топовые клубы, значит, он доказал. Нам остаeтся ждать, произойдeт эта сделка или нет.

Может «Спартак» в составе с Угальде, если он останется, бороться за чемпионство в следующем сезоне? «Спартак» каждый год борется за четвeртое-пятое место», – сказал Канчельскис.