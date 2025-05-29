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Канчельскис дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде

Сегодня, 11:42
2

Андрей Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» продавать нападающего Манфреда Угальде.

«Угальде надо продавать, пока им интересуются. Он стал лучшим бомбардиром, 17 мячей – это хороший показатель для нападающего РПЛ.

Если его хотят топовые клубы, значит, он доказал. Нам остаeтся ждать, произойдeт эта сделка или нет.

Может «Спартак» в составе с Угальде, если он останется, бороться за чемпионство в следующем сезоне? «Спартак» каждый год борется за четвeртое-пятое место», – сказал Канчельскис.

  • По данным журналиста Фабрицио Романо, в трансфере Угальде заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Им интересовались «ПСЖ», «Монако» и английские команды.
  • 23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бр Угальде Манфред Канчельскис Андрей
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Комментарии (2)
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1748508891
Дело за малым :дождаться предложений топ-клубов.
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ПалкоВводецъ007
1748510951
Половина голов из вне игры и при попустительстве судей. А так край 5 голов для него за сезон. Гыгыгы
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