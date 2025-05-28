Греческий баскетболист обратился к Роналду: «Выбирай сам»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пригласил Криштиану Роналду продолжить карьеру в греческой Суперлиге.
«Приезжай играть в Грецию. «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК или ПАОК. Я не привередлив, выбирай сам», – обратился баскетболист к нападающему «Аль-Насра».
- 40-летний Роналду может стать свободным агентом в июне.
- Португалец во 2-й раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. У него 936 голов за карьеру.
- В ПАОКе Криштиану может стать одноклубником Федора Чалова и Магомеда Оздоева, в «Панатинаикосе» – Юрия Лодыгина.
Источник: Goal