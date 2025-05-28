Греческий баскетболист обратился к Роналду: «Выбирай сам»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пригласил Криштиану Роналду продолжить карьеру в греческой Суперлиге.

«Приезжай играть в Грецию. «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК или ПАОК. Я не привередлив, выбирай сам», – обратился баскетболист к нападающему «Аль-Насра».