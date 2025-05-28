Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Греческий баскетболист обратился к Роналду: «Выбирай сам»

Вчера, 23:35
1

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пригласил Криштиану Роналду продолжить карьеру в греческой Суперлиге.

«Приезжай играть в Грецию. «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК или ПАОК. Я не привередлив, выбирай сам», – обратился баскетболист к нападающему «Аль-Насра».

  • 40-летний Роналду может стать свободным агентом в июне.
  • Португалец во 2-й раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. У него 936 голов за карьеру.
  • В ПАОКе Криштиану может стать одноклубником Федора Чалова и Магомеда Оздоева, в «Панатинаикосе» – Юрия Лодыгина.

Еще по теме:
Президент ФИФА и влиятельные люди Саудовской Аравии добиваются участия Роналду в клубном ЧМ 3
Роналду выбирает между двумя саудовскими клубами
Роналду выложил загадочный пост после заключительного матча «Аль-Насра» 3
Источник: Goal
Саудовская Аравия. Премьер-лига Греция. Суперлига Аль-Наср Роналду Криштиану
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кайрос
1748465439
А чо баскетболист приглашает футболиста ?
Ответить
Главные новости
Комличенко выбрал «Локомотив» вместо «Спартака» по трем причинам
01:19
Моуринью: «Волновался, что «Интер» может выиграть требл»
01:04
Четыре тренера готовы возглавить «Ахмат»
00:45
Комличенко договорился с московским клубом
00:18
1
«Челси» стал автором уникального достижения
00:06
2
Лига конференций. «Челси» выиграл турнир, разгромив в финале «Бетис» – 4:1!
Вчера, 23:54
1
Президент «Урала» Иванов отреагировал на отставку тренера «Ахмата»
Вчера, 23:45
Греческий баскетболист обратился к Роналду: «Выбирай сам»
Вчера, 23:35
1
«Краснодар» определился с заменой для Сперцяна
Вчера, 23:23
2
Реакция Мостового на исключение «Химок» из РПЛ
Вчера, 22:44
3
Все новости
Все новости
Греческий баскетболист обратился к Роналду: «Выбирай сам»
Вчера, 23:35
1
Президент ФИФА и влиятельные люди Саудовской Аравии добиваются участия Роналду в клубном ЧМ
Вчера, 14:57
3
У Модрича есть предложения из трех стран
Вчера, 00:57
5
Роналду выбирает между двумя саудовскими клубами
27 мая
Роналду выложил загадочный пост после заключительного матча «Аль-Насра»
27 мая
3
40-летний Роналду во 2-й раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии
26 мая
2
936-й гол Роналду не помог «Аль-Насру» набрать очки в матче с «Аль-Фатом»
26 мая
Роналду пошутил о нереализованном пенальти
22 мая
935-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Халидж»
21 мая
2
Участник КЧМ-2025 сделал предложение Роналду
21 мая
1
Стал известен биологический возраст 40-летнего Роналду
21 мая
3
Стало известно, сколько лет еще планирует играть Роналду
19 мая
1
Роналду может покинуть «Аль-Наср» и сыграть на клубном ЧМ
18 мая
Роналду возглавил список Forbes для спортсменов в 2025 году
18 мая
«Аль-Наср» потерял очки и выпал из зоны азиатской Лиги чемпионов
16 мая
Роналду может стать совладельцем испанского клуба
16 мая
Новый Папа Римский сделал выбор между Роналду и Месси
16 мая
5
Определился чемпион Саудовской Аравии
15 мая
1
«Аль-Наср» без Роналду забил 9 голов предпоследней команде чемпионата Саудовской Аравии
12 мая
«Аль-Наср» может избавиться от Роналду: подробности
10 мая
13
«Аль-Наср» с Роналду проиграл команде Бензема, ведя 2:0 к перерыву
7 мая
Раскрыты амбициозные цели «Аль-Хиляля» на летнее трансферное окно
6 мая
Реакция Роналду на вызов его сына в юношескую сборную Португалии
6 мая
2
Легенда «Барселоны» может возглавить «Аль-Хиляль»
3 мая
Клуб Малкома уволил главного тренера
2 мая
Роналду проиграл 10 турниров с «Аль-Насром» за 2,5 года
30 апреля
8
Анчелотти может дебютировать в новом клубе в матче против «Реала»
30 апреля
11
«Аль-Хиляль» готов потратить 300 миллионов на игрока «Барселоны»
23 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 