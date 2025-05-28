Ташуев объяснил, почему ушел из «Ахмата» посреди стыков

Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ахмата».

66-летний специалист принял грозненскую команду в сентябре.

«Ахмат» закончил сезон РПЛ на 14-м месте – в зоне стыков.

В первом переходном матче они проиграли на выезде «Уралу» – 1:2.

Ответная игра состоится 31 мая.

«Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Забили гол, но был офсайд. Играли по стратегии двух матчей, но после перерыва потеряли концентрацию, стали допускать ошибки.

Говоришь команде «Надо также продолжать, нужна концентрация», но почему‑то на второй тайм не вышли. Стандарт, стандарт и ошибка.

Во второй части чемпионата потеряли ключевых игроков – Гандри и Уткина. Впереди у «Ахмата» второй матч. Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять ее, качественно провели весну, но результат такой.

Сейчас надо встряхнуть команду, потому что нервозность достаточно высокая. Сегодня я улечу домой, и команда будет без меня готовиться ко второму матчу.

Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть, надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке.

Я буду искать себе фундаментальный проект, который не будет бороться за выживание. Это морально тяжело, не моя стратегия», – сказал Ташуев.