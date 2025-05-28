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  • Галактионов дал подробную оценку эмоциональному заявлению Тикнизяна

Галактионов дал подробную оценку эмоциональному заявлению Тикнизяна

Сегодня, 16:11

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов детально прокомментировал резонансное высказывание Наира Тикнизяна.

  • Защитник после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».
  • После этого он не попал в состав на матч с «Акроном».
  • Сообщалось, что Тикнизян близок к трансферу в европейский клуб.

– Насколько для вас стали неожиданностью громкие слова Тикнизяна?

– Высказывание Наира – резковатое, с точки зрения выхода в прессу. Но глобально… Мы проводили командное собрание, и никто из ребят не увидел в словах Наира что‑то страшное.

Он оценил себя, свое состояние и игровую форму. Это была критическая оценка. Что касается последующих разговоров о том, что мы якобы не отпустили его в «Зенит»: агент игрока сам заявлял, что клубы обо всем договорились – не получилось согласовать только личные условия Наира.

Если говорить про игровое время, то из 30 матчей чемпионата Тикнизян принял участие в 23‑х. Его игровое время в этом сезоне примерно такое же, что и в прошлом.

Когда Наир выигрывал конкуренцию у Сергея Пиняева, Александра Сильянова и Ильи Самошникова – играл он, когда результат дают другие ребята – играют они.

Решение выйти с недовольством в прессу – неверный шаг. Вопросов и тем относительно Наира за четыре года в клубе было очень много. Но все всегда оставалось внутри команды. Поэтому для меня странно, что игрок решил выступить публично.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир Галактионов Михаил
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