Назван клуб, в котором, вероятно, продолжит карьеру Тикнизян

Переговоры по переходу полузащитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду» находятся на финальной стадии. Люди из окружения хавбека рассказали, что сербский клуб заинтересован в подписании футболиста.

Предложений от клубов РПЛ Тикнизяну не поступало. Семья футболиста готова на скорый переезд и во всeм поддерживает футболиста.