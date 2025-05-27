Назван клуб, в котором, вероятно, продолжит карьеру Тикнизян

Переговоры по переходу полузащитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду» находятся на финальной стадии. Люди из окружения хавбека рассказали, что сербский клуб заинтересован в подписании футболиста.
Предложений от клубов РПЛ Тикнизяну не поступало. Семья футболиста готова на скорый переезд и во всeм поддерживает футболиста.
- Ранее 26-летний Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
- Контракт игрока с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.
- В этом сезоне футболист сборной Армении провел за клуб 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
- «Црвена Звезда» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнет выступления со 2-го отборочного раунда.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»