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РФС сообщил, кто выступит перед кубковым суперфиналом

Сегодня, 11:56

РФС раскрыл исполнителей, которые выступят перед кубковым суперфиналом.

«Центральным событием предматчевой программы станет выступление композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева, который исполнит песню «Скажите детям» вместе с юной белорусской певицей, участницей шоу «Голос. Дети» Машей Гулевич», – написал РФС.

Перформанс будет приурочен ко Дню защиты детей (матч пройдет 1 июня).

  • В суперфинале встретятся «Ростов» и ЦСКА.
  • Игру примут «Лужники».
  • 6 июня там же сборная России примет Нигерию.

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Источник: РФС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
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