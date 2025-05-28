РФС сообщил, кто выступит перед кубковым суперфиналом

РФС раскрыл исполнителей, которые выступят перед кубковым суперфиналом.

«Центральным событием предматчевой программы станет выступление композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева, который исполнит песню «Скажите детям» вместе с юной белорусской певицей, участницей шоу «Голос. Дети» Машей Гулевич», – написал РФС.

Перформанс будет приурочен ко Дню защиты детей (матч пройдет 1 июня).