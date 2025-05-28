Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с форвардом Манфредом Угальде.

– Угальде в итоге отстоял свой титул лучшему бомбардиру, несмотря на то что в концовке к нему упорно подбирался Даку. И снова пошли слухи о его уходе. Продавать?

– Если это будет выгодная продажа, я думаю, что надо продавать. Потому что Ливай Гарсия – вполне нормальный и состоятельный игрок. А на те деньги, которые можно выручить с продажи Угальде, можно купить хороших футболистов.

Ну, если Угальде уже одной ногой где-то и мыслями там же, то эти мысли работают против него самого. Мы видели, что когда появилась конкуренция, когда купили нападающего, он не выдержал и сдулся. Поэтому, если будет хорошее предложение, конечно, надо его отпускать.