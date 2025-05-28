Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде

Сегодня, 08:32
4

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с форвардом Манфредом Угальде.

– Угальде в итоге отстоял свой титул лучшему бомбардиру, несмотря на то что в концовке к нему упорно подбирался Даку. И снова пошли слухи о его уходе. Продавать?

– Если это будет выгодная продажа, я думаю, что надо продавать. Потому что Ливай Гарсия – вполне нормальный и состоятельный игрок. А на те деньги, которые можно выручить с продажи Угальде, можно купить хороших футболистов.

Ну, если Угальде уже одной ногой где-то и мыслями там же, то эти мысли работают против него самого. Мы видели, что когда появилась конкуренция, когда купили нападающего, он не выдержал и сдулся. Поэтому, если будет хорошее предложение, конечно, надо его отпускать.

  • По данным журналиста Фабрицио Романо, в трансфере Угальде заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Им интересовались «ПСЖ», «Монако» и английские команды.
  • 23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
  • Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.

Еще по теме:
Угальде готов покинуть «Спартак» 26
Черданцев составил символическую сборную РПЛ 21
Реакция Губерниева на возможный уход Угальде 16
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Угальде Манфред Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1748414201
РАДИМОВ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, Все ж знают, что я долбанутый»
Ответить
АЛЕКС 58
1748414355
Странно! Почему Буланова даёт всем клубам советы,кроме Зенита? Или там все знают что не стоит прислушиваться к этому дебилу?
Ответить
Nitup
1748415289
На редкость отвратная рожа у Радимова. И нутро такое же. Хуже и отвратней только рожи Медведева и Миллера. Советы какие-то даёт...? Кому? Придурок.
Ответить
Круче чем вареные яица
1748420792
Клубу и болельщиком, надо быть честным перед собой, им остается одно, купить мыло и верёвку. :))))
Ответить
Главные новости
РФС отверг апелляцию «Химок», клуб покидает РПЛ
10:54
5
Быстров вспомнил, как Галицкий сломал стол в «Краснодаре»: «Крушил его ногой»
10:53
3
Реакция Талалаева на увольнение Осинькина из «Крыльев»
10:47
Мостовой рассказал, как Галицкий выгонял тренеров из «Краснодара»
10:28
4
Известен клуб, в который Сперцян может перейти из «Краснодара»
10:17
Мостовой – о тренере РПЛ: «Не знаю, кто это»
09:36
2
3 игрока из РПЛ вызваны в сборную Армении
09:26
Смирнов дал прогноз, какой клуб РПЛ возглавит Осинькин: «Самый реальный вариант»
09:10
1
Названы аргументы против назначения Карпина в «Динамо»
08:53
6
Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде
08:32
6
Все новости
Все новости
2 лучших игрока РПЛ по версии Губерниева
11:15
Файзулин одним словом ответил, чем занимается после карьеры
09:51
Мостовой – о тренере РПЛ: «Не знаю, кто это»
09:36
2
3 игрока из РПЛ вызваны в сборную Армении
09:26
Смирнов дал прогноз, какой клуб РПЛ возглавит Осинькин: «Самый реальный вариант»
09:10
1
Названы аргументы против назначения Карпина в «Динамо»
08:53
6
Медицинский штаб ЦСКА во главе с Безугловым будет помогать Узбекистану выйти на ЧМ-2026
08:41
Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде
08:32
6
Семак – после упущенного чемпионства: «Лозунг «Люби «Зенит» больше побед» – это не просто слова»
08:08
8
Директор «Крыльев Советов» прокомментировал уход Осинькина
08:00
1
Мостовой: «В Европе многие считают, что я – уровень Зидана»
07:47
7
Колосков определил лучшего игрока сезона РПЛ: «Без него не будет 50% команды»
01:10
4
Талалаев назвал игрока «Балтики», способного стать открытием в РПЛ
00:46
2
Оздоев отреагировал на второе место «Зенита» в РПЛ в год столетия клуба
00:23
1
Символическая сборная сезона РПЛ по версии Мостового
00:11
4
Глушаков ответил, рассчитались ли с ним «Химки»
Вчера, 23:43
Хлусевич пожаловался на свое положение в «Спартаке»
Вчера, 23:17
3
Пятый топ-клуб РПЛ включился в борьбу за Осипенко из «Ростова»
Вчера, 22:46
3
Мусаев «наплевал» на Мостового
Вчера, 22:27
10
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» упустил чемпионство
Вчера, 22:08
12
Клуб РПЛ пригласил Смолова
Вчера, 21:50
6
Осинькин прокомментировал уход из «Крыльев Советов»
Вчера, 21:44
3
Черчесов прокомментировал чемпионство «Краснодара»
Вчера, 21:17
Радимов – о споре с Соболевым: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива»
Вчера, 20:51
2
Карпина уличили в лицемерии из-за назначения в «Динамо»
Вчера, 20:40
18
ФотоСимволическая сборная «Зенита» в 21-м веке
Вчера, 20:24
9
Реакция отца Игнатова на новость об уходе игрока из «Спартака»
Вчера, 20:19
5
Агент Кривцова – об инциденте Никиты с ДПС: «Все разрулили»
Вчера, 20:14
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 