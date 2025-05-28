Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с Угальде

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов дал совет «Спартаку», как поступить с форвардом Манфредом Угальде.
– Угальде в итоге отстоял свой титул лучшему бомбардиру, несмотря на то что в концовке к нему упорно подбирался Даку. И снова пошли слухи о его уходе. Продавать?
– Если это будет выгодная продажа, я думаю, что надо продавать. Потому что Ливай Гарсия – вполне нормальный и состоятельный игрок. А на те деньги, которые можно выручить с продажи Угальде, можно купить хороших футболистов.
Ну, если Угальде уже одной ногой где-то и мыслями там же, то эти мысли работают против него самого. Мы видели, что когда появилась конкуренция, когда купили нападающего, он не выдержал и сдулся. Поэтому, если будет хорошее предложение, конечно, надо его отпускать.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, в трансфере Угальде заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Им интересовались «ПСЖ», «Монако» и английские команды.
- 23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
- Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.