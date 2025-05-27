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Клуб РПЛ пригласил Смолова

Сегодня, 21:50

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев не против подписать свободного агента Федора Смолова.

«Хотели бы видеть Смолова в «Динамо» Мх? Если он хочет продолжать карьеру, хотели бы его видеть. Но еще важны условия. Смолов все-таки профессиональный футболист, и его труд должен быть оплачен. Все зависит от того, какие условия оплаты труда. Если клуб потянет запросы Федора, хорошо.

А так, конечно, хотели бы пригласить его к нам. Смолов – хороший футболист, профессионал, разумный и интеллигентный человек. Почему бы нет?» – сказал Гаджиев.

  • Смолов покинул «Краснодар» – с игроком не стали продлевать контракт.
  • 35-летний Смолов провел в этом сезоне 24 матча за клуб, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Вместе с «Краснодаром» он впервые завоевал золотую медаль чемпиона России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Смолов Федор Гаджиев Гаджи
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