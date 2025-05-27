Клуб РПЛ пригласил Смолова

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев не против подписать свободного агента Федора Смолова.

«Хотели бы видеть Смолова в «Динамо» Мх? Если он хочет продолжать карьеру, хотели бы его видеть. Но еще важны условия. Смолов все-таки профессиональный футболист, и его труд должен быть оплачен. Все зависит от того, какие условия оплаты труда. Если клуб потянет запросы Федора, хорошо.

А так, конечно, хотели бы пригласить его к нам. Смолов – хороший футболист, профессионал, разумный и интеллигентный человек. Почему бы нет?» – сказал Гаджиев.