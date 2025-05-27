Клуб РПЛ пригласил Смолова

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев не против подписать свободного агента Федора Смолова.
«Хотели бы видеть Смолова в «Динамо» Мх? Если он хочет продолжать карьеру, хотели бы его видеть. Но еще важны условия. Смолов все-таки профессиональный футболист, и его труд должен быть оплачен. Все зависит от того, какие условия оплаты труда. Если клуб потянет запросы Федора, хорошо.
А так, конечно, хотели бы пригласить его к нам. Смолов – хороший футболист, профессионал, разумный и интеллигентный человек. Почему бы нет?» – сказал Гаджиев.
- Смолов покинул «Краснодар» – с игроком не стали продлевать контракт.
- 35-летний Смолов провел в этом сезоне 24 матча за клуб, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Вместе с «Краснодаром» он впервые завоевал золотую медаль чемпиона России.
Источник: Sport24