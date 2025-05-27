Радимов – о споре с Соболевым: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива»

Владислав Радимов прокомментировал свой спор с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.
– Вы уже поспорили с ним на 20 голов в будущем сезоне. Не высоковата ли планка?
– Да, 20 голов, включая Кубок и чемпионат. Высокая планка? А сколько должен забивать нападающий, играющий в команде, которая за семь последних лет стала шестикратным чемпионом? У тебя 40 матчей, забить 20 мячей вполне можно, ты – центральный нападающий. Ну вот пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива.
- В 31 матче минувшего сезона за «Зенит» Соболев забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
- «Зенит» купил Александра в августе за 10 миллионов евро.
- Еще 1 миллион за игрока «Спартак» получил бы в случае чемпионства «Зенита».
Источник: «РБ Спорт»