Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Состоялось заседание суда по делу тренера сборной России, уличенного в многоженстве

Состоялось заседание суда по делу тренера сборной России, уличенного в многоженстве

Сегодня, 17:39
1

В Симоновском районном суде Москвы состоялось заседание по делу о признании недействительным брака тренера вратарей сборной России и «Ростова» 65-летнего Виталия Кафанова и его второй супруги Риммы. Судья приняла решение отложить рассмотрение дела до 23 июля.

Иск подала первая жена тренера Марал Кафанова, также подан иск о разделе совместно нажитого имущества.

Сам Кафанов подал иск в суд с просьбой расторгнуть брак с Марал, заседание суда по нему состоится в июне.

Сообщается, что Кафанов и его первая жена Марал готовы заключить мировое соглашение по всем судебным делам, которые находятся в производстве судов.

«Судья отложила дело на 23 июля. Основная причина – уведомление второго ответчика, а именно Кафановой Риммы Александровны в связи с тем, что был указан адрес старой регистрации. От себя можем сказать, что исковые требования поддерживаем в полном объеме.

Обе стороны надеются прийти к консенсусу по всем трем судебным делам, которые в настоящее время имеются в производстве судов. Мы были готовы изначально пойти на мировое соглашение, но определенные технические правовые нюансы не позволили нам это сделать», – сказала адвокат Марал Кафановой Ирина Продун.

«Все комментарии будут даны после вступления решения в законную силу, потому что до этого времени это будет продолжением гражданско‑правового спора, но на страницах газет или в иных СМИ, что не поможет объективному рассмотрению данного спора.

Мы с самого начала готовы были к мировому соглашению, потому что данный спор должен быть решен в спокойной мировой обстановке», – сказал адвокат Виталия Кафанова Виктор Кузовиков.

  • Многоженство Кафанова вскрылось в феврале во время поездки в Абу-Даби, где две женщины познакомились в лобби отеля.
  • Виталий Кафанов состоит в браке с Марал с 1998 года, а в 2018-м женился на девушке Римме.
  • Предполагается, что Кафанов смог жениться дважды благодаря использованию разных паспортов.
  • Многоженство в России запрещено.

Еще по теме:
Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне 2
64-летнего Кафанова уличили в многоженстве 11
Кафанов ответил, в чем феномен Акинфеева 2
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Ростов Кафанов Виталий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1748363563
Бабы это такое существо, которое будет доить там где есть деньги, хоть молодого, хоть старого.
Ответить
Главные новости
Хавбеком ЦСКА заинтересовались «Спартак» и клуб Моуринью
19:29
2
Финансовые и иные подробности назначения Карпина в «Динамо»
19:19
«Динамо» договорилось с Карпиным
18:54
9
Назван клуб, в котором, вероятно, продолжит карьеру Тикнизян
18:19
Мостовой сказал, кем может работать в штабе «Спартака»
17:46
11
Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового
17:27
11
Талалаев – о совмещении постов Карпиным: «Не лучший посыл для нас, россиян»
17:17
6
«Спартак» отказался от игрока «Локомотива»
16:53
6
Аршавин пошутил над Карпиным из-за курения
16:29
5
«Динамо» договорилось о контракте с защитником сборной России
16:02
Все новости
Все новости
Состоялось заседание суда по делу тренера сборной России, уличенного в многоженстве
17:39
1
Окончательный состав молодежной сборной России на сбор в июне
13:30
Два игрока РПЛ попали в составы и первой и молодежной сборных России
23 мая
Объявлены состав и соперник молодежной сборной России на матчи в июне
23 мая
В сборной Нигерии объяснили отсутствие нескольких звезд в заявке на матч с Россией
22 мая
17
Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией: «Половину футболистов не знаю»
22 мая
ФотоСборная Нигерии приедет на матч с Россией без двух топ-футболистов
21 мая
6
Мадагаскар ждет решения по матчу с Россией
21 мая
1
Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне
21 мая
2
Названы федерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам
19 мая
6
Карпин объяснил вызов Абдулкадырова в сборную России
19 мая
1
Карпин прокомментировал вызов в сборную Пруцева и Умярова, несмотря на спад «Спартака»
19 мая
7
Реакция Карпина на предложение провести матч между сборными России и Медиалиги
17 мая
8
В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной
16 мая
В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией
16 мая
3
Россия может сыграть с Аргентиной
15 мая
4
Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира
13 мая
2
Сборную России пригласили на матч в Африку
11 мая
2
Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией
6 мая
23
В РФС отреагировали на информацию о матче России с Бразилией
6 мая
5
Дзюба оценил шансы на вызов в сборную России
1 мая
1
Карпин определил легионера, которого собрался вызвать в сборную России в июне
29 апреля
8
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
29 апреля
7
ФотоРФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА
25 апреля
11
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
22 апреля
12
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
15 апреля
14
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
14 апреля
1
Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России
4 апреля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 