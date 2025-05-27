Состоялось заседание суда по делу тренера сборной России, уличенного в многоженстве

В Симоновском районном суде Москвы состоялось заседание по делу о признании недействительным брака тренера вратарей сборной России и «Ростова» 65-летнего Виталия Кафанова и его второй супруги Риммы. Судья приняла решение отложить рассмотрение дела до 23 июля.
Иск подала первая жена тренера Марал Кафанова, также подан иск о разделе совместно нажитого имущества.
Сам Кафанов подал иск в суд с просьбой расторгнуть брак с Марал, заседание суда по нему состоится в июне.
Сообщается, что Кафанов и его первая жена Марал готовы заключить мировое соглашение по всем судебным делам, которые находятся в производстве судов.
«Судья отложила дело на 23 июля. Основная причина – уведомление второго ответчика, а именно Кафановой Риммы Александровны в связи с тем, что был указан адрес старой регистрации. От себя можем сказать, что исковые требования поддерживаем в полном объеме.
Обе стороны надеются прийти к консенсусу по всем трем судебным делам, которые в настоящее время имеются в производстве судов. Мы были готовы изначально пойти на мировое соглашение, но определенные технические правовые нюансы не позволили нам это сделать», – сказала адвокат Марал Кафановой Ирина Продун.
«Все комментарии будут даны после вступления решения в законную силу, потому что до этого времени это будет продолжением гражданско‑правового спора, но на страницах газет или в иных СМИ, что не поможет объективному рассмотрению данного спора.
Мы с самого начала готовы были к мировому соглашению, потому что данный спор должен быть решен в спокойной мировой обстановке», – сказал адвокат Виталия Кафанова Виктор Кузовиков.
- Многоженство Кафанова вскрылось в феврале во время поездки в Абу-Даби, где две женщины познакомились в лобби отеля.
- Виталий Кафанов состоит в браке с Марал с 1998 года, а в 2018-м женился на девушке Римме.
- Предполагается, что Кафанов смог жениться дважды благодаря использованию разных паспортов.
- Многоженство в России запрещено.