«Химки» подали апелляцию, чтобы получить лицензию для РПЛ

«Химки» подали апелляцию на решение комиссии РФС по лицензированию, не выдавшей клубу лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.
«Мы воспользовались своим законным правом обратиться в Апелляционный комитет РФС. Надеемся на его справедливое решение в установленные сроки. Исходим из позитивного сценария и продолжаем большую работу, направленную на стабильность, выполнение взятых на себя обязательств, высокие спортивные результаты», – сказал генеральный директор клуба Дмитрий Брехов.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Химки» сегодня приступили к погашению имеющихся задолженностей, а главным тренером команды станет Игорь Осинькин.
- Подмосковный клуб закончил сезон в РПЛ 12-м с 29 очками.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» с 16 апреля является Магомед Адиев.
Источник: официальный сайт «Химок»