«Химки» подали апелляцию, чтобы получить лицензию для РПЛ

«Химки» подали апелляцию на решение комиссии РФС по лицензированию, не выдавшей клубу лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Мы воспользовались своим законным правом обратиться в Апелляционный комитет РФС. Надеемся на его справедливое решение в установленные сроки. Исходим из позитивного сценария и продолжаем большую работу, направленную на стабильность, выполнение взятых на себя обязательств, высокие спортивные результаты», – сказал генеральный директор клуба Дмитрий Брехов.