Семак рассказал о звонке Мусаеву после поражения в чемпионской гонке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что поздравил коллегу из «Краснодара» Мурада Мусаева с победой в чемпионате России сезона-2024/25.

– Морально легко решились поздравить Мурада Мусаева с чемпионством сразу после окончания последнего тура РПЛ?

– В этом ничего сложного не было и нет, поэтому я ему и позвонил, чтобы поздравить. Это нормально абсолютно. Мы с Мурадом Олеговичем в хороших отношениях, общаемся. Я должен был его поздравить как тренера команды, с которой мы соперничали и которая в итоге оказалась выше нас.

– Были надежды перед последним туром на благополучный исход чемпионской гонки для «Зенита»? Были иллюзии, что «Динамо» может отобрать очки у «Краснодара»?

– Я бы не стал говорить о надеждах и иллюзиях. Но шансы на это были. Почему нет? Мы старались со своей стороны сделать всe необходимое в матче с «Ахматом». И сделали – одержали достаточно убедительную победу (3:0).

Но, к сожалению, «Краснодар» не допустил осечки в матче с «Динамо» и выиграл (3:0). К сожалению для нас и к радости для болельщиков «Краснодара». И в результате они оказались выше нас в таблице.